El Alianza FC da un primer paso firme hacia el boleto definitivo a la gran final

Beverly Medrano

Colaboradora

El Alianza FC vuelve a demostrar que es uno de los equipos más sólidos del torneo apertura 2025 de la primera división de El Salvador, imponiéndose con un 2-1 ante el CD Cacahuatique, tomando la delantera en la serie de semifinales.

El partido se llevó a cabo en el Complejo Deportivo Chapeltique, de San Miguel. El encuentro dio arranque con un marcador arrollador por parte del equipo capitalino, que aprovechó su intensidad y orden para encaminar la victoria desde los minutos 4 y 5 del primer tiempo, poniendo rápidamente el marcador 2-0; de esta manera, el Alianza FC reafirma su condición de favorito en la serie de semifinales.

Al minuto 4, Narciso Orellana abrió el marcador con un potente remate que venció al guardameta rival. Un minuto después, al 5, Leonardo Menjívar amplió la ventaja tras aprovechar un pase filtrado y definir con categoría, poniendo el 2-0 y dejando a Cacahuatique más lejos de tomar ventaja en el partido y en la serie de semifinales.

A pesar de que las circunstancias del partido estaban cero a favor del conjunto de Cacahuatique, el apoyo de la afición seguía ahí y el cuadro local no bajó los brazos; estos comenzaron a adelantar líneas y con un remate certero de Alesson Ferreira al minuto 53, el cual le devolvió la esperanza a los migueleños poniendo el marcador 2-1.

Las estadísticas reflejan el dominio por completo de parte del cuadro aliancista, controlando el 55% de la posesión, registrando así siete remates al arco, mientras que el conjunto de Cacahuatique no logró armar ningún tiro directo al arco. Dicha superioridad de parte del equipo albo les ayudó a tomar ventaja y a sostener sin mayor sobresalto el partido en lo que resto del partido.

Con dicho resultado, el Alianza Fútbol Club llega con ventaja al partido decisivo donde ambos equipos buscarán el boleto definitivo al duelo por el título, el cual se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre; sin embargo, aún no se puede descartar la posibilidad que tiene el conjunto de Cacahuatique de revertir la serie en el partido de vuelta en el estadio Mágico González.

