FMLN celebra 45 Convención Nacional

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) celebra este domingo en el cantón Los Hornos, San Francisco Javier, Usulután, la 45 Convención Nacional Ordinaria, cuyo principal punto es decidir si el partido de izquierda participará en las elecciones de 2027, así como las alianzas y coaliciones.

Durante la actividad se dará el informe del Consejo Nacional a un año de gestión, seguimiento a las resoluciones del 2º Congreso del FMLN, reforma a los artículos 37 y 64 de los estatutos a fin de incorporar Comités distritales.

Previo a la convención se han desarrollado asambleas departamentales donde se ha discutido la conveniencia o no de participar en las elecciones de 2027, en la mayoría de esas asambleas hay una opinión mayoritaria de los convencionistas que si se debe participar.

“Vamos a tomar la decisión de participar o no en las elecciones, esa decisión la va a tomar la militancia, a través de sus delegados que son convencionistas”, explicó recientemente el secretario general del FMLN, Manuel Flores.

