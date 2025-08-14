Cuerpo de Bomberos sofoca incendios vehiculares en distintos puntos del país

Saúl Méndez Colaborador El jueves 14 de agosto, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador atendió dos incendios vehiculares registrados en diferentes zonas del país.

El primero ocurrió en el kilómetro 5.5 del bulevar Constitución, en la colonia La Divina Providencia 1, Mejicanos, San Salvador. Tras el reporte de incendio, una unidad cisterna fue movilizada para controlar las llamas.

«El fuego fue controlado y extinguido mediante aplicación de agua a presión y labores de enfriamiento. Solo se reportan daños materiales», informó la institución.

El segundo siniestro se registró en el cantón La Laguna, Santa Ana, donde los bomberos realizaron maniobras de extinción y enfriamiento, sin que se reportaran víctimas.

Otros dos incendios vehiculares ocurrieron durante la semana. Uno de ellos en el kilómetro 49 de la carretera que conecta Santa Ana con San Salvador, a la altura del distrito de El Congo, donde se ejecutaron labores para evitar la reignición. El otro incidente involucró a un camión de carga pesada en el kilómetro 39 de la carretera Panamericana, en San Rafael Cedros, donde también se enfrió la estructura y los componentes del automotor.

En ninguno de los casos se reportaron personas lesionadas.

El Cuerpo de Bomberos recordó que la causa más frecuente de incendios vehiculares es el mal estado del sistema eléctrico, por lo que recomendó realizar mantenimiento preventivo y portar un extintor.

Para reportar emergencias, la institución dispone del número 913.

