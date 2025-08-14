Ernesto Muyshondt descarta posible tumor tras revisión médica

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, informó este jueves, durante el juicio que enfrenta por supuestas negociaciones con pandillas, que fue evaluado por un médico y descarta que se trate de un tumor en su cuerpo, esto luego de informar que padecía de uno y que se le negaba la asistencia médica.

Muyshondt confirmó que fue evaluado por un médico, luego de detectar la aparición de una masa en su cuerpo. Según el diagnóstico preliminar, se descartó la presencia de un posible tumor. Informó que se le realizará una ultrasonografía.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador desarrolla la audiencia contra Ernesto Muyshondt y otros cuatro imputados, incluido Benito Lara, ex diputado del FMLN y ex ministro de Seguridad, quienes son acusados por presuntas negociaciones con pandillas a cambio de votos en 2014-2015.

La Fiscalía General de la República (FGR) los señala de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

La FGR sostiene que los procesados se reunieron con las pandillas para ofrecerles y entregarles dinero y prometieron otros beneficios en caso de ganar las elecciones. Estas presuntas negociaciones fueron para las elecciones presidenciales de 2014 y las legislativas y concejos municipales de 2015.

El inicio del juicio se desarrolló en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, en el Centro Judicial Isidro Menéndez, pero Muyshondt se presentó de forma virtual ya que se encuentra recluido en el Centro Penal de Ilopango.

En la audiencia, en la fase de incidentes, Muyshondt reveló que en la cárcel ha sido torturado, secuestrado y se le ha negado la atención médica. Por ello solicitó intervención del Instituto de Medicina Legal para evaluarlo física y mentalmente. “Fui enviado a un hospital psiquiátrico donde fui torturado durante 15 meses sin orden médica, sin orden judicial y sin avisar al tribunal”, dijo Muyshondt ayer en el inicio de la vista pública.

La audiencia es contra Ernesto Muyshondt; el ex ministro de Seguridad, Benito Lara; el exministro Arístides Valencia; el periodista Paolo Lüers (ambos ausentes) y otros ex funcionarios, acusados de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

El ministerio público fiscal solicitó que Benito Lara fuese detenido durante el resto del proceso judicial. Mientras que su abogado pidió mantener la medida cautelar vigente, destacando que el exministro ha asistido a todas las diligencias. El tribunal deliberó y rechazó la solicitud fiscal por falta de justificación.

