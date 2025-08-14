Ernesto Muyshondt revela que se le ha negado atención médica

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, denunció que ha sido torturado en las cárceles salvadoreñas, además reveló que padece de un tumor y se le ha negado el tratamiento o el auxilio médico.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador instaló la audiencia contra Ernesto Muyshondt y otros cuatro imputados, incluido Benito Lara, ex ministro de Seguridad, quienes son acusados por presuntas negociaciones con pandillas a cambio de votos en 2014-2015.

La Fiscalía General de la República (FGR) los señala de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La FGR sostiene que los procesados se reunieron con las pandillas para ofrecerles y entregarles dinero y prometieron otros beneficios en caso de ganar las elecciones. Estas presuntas negociaciones fueron para las elecciones presidenciales de 2014 y las legislativas y concejos municipales de 2015.

Muyshondt se presentó de forma virtual ya que se encuentra recluido en el Centro Penal de Ilopango. En la audiencia, en la fase de incidentes, Muyshondt reveló que en la cárcel ha sido torturado, secuestrado y se le ha negado la atención médica.

De hecho, alertó que no le han dado tratamiento a su situación de salud e informó que estaba siendo tratado por un tumor. “Tengo un tumor que está creciendo y no me han querido dar tratamiento”, dijo el exedil en la audiencia.

“Les pido que Medicina Legal me evalúe física y mentalmente porque fui enviado a un hospital psiquiátrico donde fui torturado durante 15 meses sin orden médica, sin orden judicial y sin avisar al tribunal”, finalizó Muyshondt.

