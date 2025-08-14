SIMETRISSS desconoce causas del cierre para especialización de médicos en hospital Rosales 

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISS), Rafael Aguirre, dijo desconocer las causas por las cuales las autoridades del Ministerio de Salud, ha cerrado el espacio para que médicos generales se especialicen en el hospital Rosales en áreas de Medicina Interna, ginecología, cirugía, entre otras.

“Es importante que en estos momentos no se cierre la formación de médicos especialistas en esta tan grande institución formadora de médicos por más de 60 años. Hasta la fecha se desconocen las causas, no sabemos si es por el mismo problema de infraestructura, ya que en el antiguo Hospital Rosales los edificios se están demoliendo”, expresó.

Aguirre señaló que con estas acciones los pacientes están perdiendo la oportunidad de tener atención con médicos especialistas en el hospital más grande de tercer nivel y gratuito del país, que brinda servicios en más de 35 especialidades y sub especialidades.

“El Hospital Nacional Rosales es el único de tercer nivel donde muchas personas consultan diariamente, estamos a las expectativas de las explicaciones que puedan dar, no porque el doctor Aguirre, SIMETRISSS o el Colegio Médico demande, es una explicación que la población está esperando”, manifestó.

A criterio de Aguirre, la falta de médicos especialistas afecta la calidad de atención de los pacientes, muchas personas llegan a sobrecupo para una consulta, lo correcto es que debería tener un cupo establecido y a corto tiempo de cuando fue solicitado, sin embargo, en este momento los pacientes piden sus citas y se las están dejando a los 4, 6 o hasta 10 meses.

El médico reiteró que cuando los pacientes no tienen una atención oportuna, los diagnósticos se retrasan y algo que pudo haber sido reversible hoy se está haciendo irreversible, un cáncer de colón o pulmonar que pudo haberse hecho de forma temprana y darle un tratamiento oportuno ahora se está complicando más.

“En este momento en las emergencias hay pacientes en los pasillos esperando una cama hospitalaria, si no se le da atención oportuna en la consulta externa, los pacientes se complican y van a la emergencia a esperar atención u hospitalización, por eso hablamos de una crisis”, aseguró el secretario general de SIMETRISSS.

El Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende” Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) El Salvador, denunció a inicios de esta semana que en 2026 no habrá médicos residentes de primer año en el Hospital Nacional Rosales, lo cual forma parte del desmantelamiento instalado de médicos especialistas en el principal hospital público en El Salvador.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...