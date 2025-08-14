De 112 personas detenidas con discapacidad, 7 han fallecido

Compartir

Según informe de CRISTOSAL

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las denuncias brindadas por familiares de víctimas del régimen de excepción han reflejado datos en los que por lo menos hay 112 personas detenidas que tienen alguna discapacidad, según un informe elaborado por Cristosal que ha sido titulado “Invisibles, olvidadas y torturadas”.

Las discapacidades más recurrentes son personas con amputación y algún tipo de discapacidad sensorial, y de este total 100 son hombres y 12 mujeres.

En el informe Cristosal señala que desde que inició el régimen de excepción, en marzo de 2022, y hasta noviembre del año pasado se han detenido a por lo menos 83,100 personas sin distinguir entre las personas que tienen alguna discapacidad.

Y en un caso específico existe una persona que vive con dos tipos de discapacidad, física e intelectual.

En el informe se detalla que entre las personas que manifestaron tener una o más discapacidades hubo mayor prevalencia en la física con el 49%, la intelectual con un 37%, y sensorial un 11%, y que un 14.5% requiere apoyo de otra persona para realizar las actividades de la vida diaria referidas a las personas con dificultades en la comunicación.

Esta vulnerabilidad se agudiza porque esta población con discapacidad y con enfermedades preexistentes que fueron detenidas son expuestas a maltratos, torturas y tratos crueles e inhumanos.

Para CRISTOSAL no hay protocolos diferenciados y ajustes razonables que permitan que en los centros penales cuenten con la atención necesaria, por lo que la expresión más extrema ha sido la evidencia de muertes de víctimas mientras se encontraban bajo custodia estatal.

CRISTOSAL ha verificado que 314 personas han fallecido estando detenidos en alguno de los centros penitenciarios del país y a partir del proceso de investigación forense se ha conocido que tres de las víctimas eran personas con discapacidad intelectual, además de dos personas con discapacidad física y dos con epilepsia.

Y además, según el informe, al menos 20 personas que presentaban cuadros de diabetes y 11 de insuficiencia renal fallecieron, entre ellas se destaca el caso de una persona que desarrolló epilepsia encontrándose detenida, falleciendo por una hemorragia cerebral.

El informe refleja la complejidad del contexto que enfrentan históricamente las personas con discapacidad en El Salvador. Un ejemplo es el caso de un joven privado de libertad que enfrentó un proceso judicial y el Estado tampoco fue capaz de brindarle un trato equitativo.

Con la entrada en vigor del régimen de excepción, estas desigualdades se han visto exacerbadas y la discriminación se acompaña de procesos judiciales engorrosos, cita en el informe.

Por lo que CRISTOSAL señala que las detenciones arbitrarias, las falsas acusaciones y el acoso policial continúan afectando a las víctimas, con la agravante de que estos abusos tienen efectos más negativos en su salud física y mental, así como un posible deterioro acelerado debido a las condiciones inadecuadas de las cárceles.

