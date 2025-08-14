Metapanecos se solidarizan con familia de salvadoreño desaparecido en Guatemala

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Decenas de personas se reunieron la noche del martes 12 de agosto, en el parque central de Metapán para orar por el regreso de Juan José Bonilla Estrada, desaparecido el sábado 9 de agosto mientras transportaba pasajeros hacia Concepción Las Minas, en Chiquimula, Guatemala.

Al acto de solidaridad se sumaron centenares de personas, entre amigos, familiares y vecinos, quienes destacaron que Bonilla es un reconocido miembro de la comunidad, por su labor como conductor a través de la plataforma Uber.

Además, señalan que es un joven trabajador, ejemplar y de buena familia.

Glenda Estrada, madre del joven, agradeció profundamente el acompañamiento recibido. “No tengo palabras para agradecerles por su apoyo y sus oraciones. Gracias por tomarse su tiempo para orar por mi hijo. Les pido, con el corazón en la mano, que no dejen de hacerlo. Solo le pido a Dios que le permita regresar a mi niño”, dijo la madre.

Las autoridades guatemaltecas informaron que la camioneta de Bonilla fue localizada en la carretera que conduce a la comunidad El Jicarito, en Concepción Las Minas, Chiquimula, sin placas.

Cuando la policía ingresó al vehículo no había nadie, por lo que recolectaron huellas y otras evidencias que se suman a la investigación, agregaron las autoridades chapinas.

En el vehículo no había rastros del conductor, ni de los pasajeros, aunque los investigadores recolectaron huellas que consideran clave para el avance del caso.

La familia, amigos, vecinos y conocidos del joven lo han buscado, pero no hay pistas y se constató en la aduana que Juan José no regresó a El Salvador, porque no existe un reporte de ingreso.

La familia informó que la comunicación con Bonilla se perdió al ingresar a Concepción Las Minas y que no existe registro de su retorno a El Salvador, de acuerdo con el informe de Migración en la aduana de Angüiatú.

Los amigos y familiares mantienen la esperanza de encontrarlo con vida y exhortan a las autoridades de ambos países emplear todos los recursos disponibles para dar con su paradero.

El número para brindar cualquier información que pueda facilitar la búsqueda es el +503 7043 1422.

