Carta ciudadana solicita a China suspender proyecto CIFCO en El Espino

Detener la construcción del nuevo CIFCO en una parte de la Finca El Espino ha solicitado un grupo de salvadoreños conscientes del daño medioambiental que traería este nuevo proyecto ejecutado por la República Popular China. Marchas, recolección de firmas y cartas es lo que han realizado los salvadoreños para evitar dicho proyecto.

Ana Cisneros, una ciudadana feminista y activista independiente, publicó una petición que hizo a la Embajada de China en El Salvador, a la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de China a las empresas constructoras o ejecutoras relacionadas con el proyecto CIFCO, para que suspenda la construcción del nuevo CIFCO en la Finca El Espino.

“Como ciudadanos de El Salvador, expresamos nuestra profunda preocupación por los posibles graves impactos ambientales y sociales del proyecto CIFCO propuesto en la Finca El Espino, en Antiguo Cuscatlán. En nombre de las comunidades afectadas, les instamos a reconsiderar su participación en este proyecto y a retirar cualquier apoyo financiero o colaboración”, señala la petición publicada en redes sociales y en el sitio web donde también se solicitan firmas para salvar El Espino.

Cisneros planteó que las leyes de la República Popular China regulan que la inversión y la cooperación en el exterior deben cumplir con las leyes y regulaciones ambientales del país anfitrión, realizar evaluaciones de impacto ambiental y establecer un sistema de gestión ambiental que incluya la participación comunitaria.

Sin embargo, las autoridades de El Salvador no han informado públicamente si existen estudios de impacto ambiental en la zona donde se pretende construir el proyecto CIFCO.

En la carta, Cisneros, en representación de los salvadoreños, pide suspender todas las actividades de intervención, planificación, construcción y financiación en la Finca El Espino. También, pide que se implementen las directrices de protección ambiental externa de China y aplicar al proyecto normas ambientales y sociales reconocidas internacionalmente.

También pide que se establezca un mecanismo de diálogo transparente y abierto con las comunidades locales, los residentes afectados y las organizaciones ambientales para garantizar la divulgación de información y la plena participación. Situación que no hizo la Asamblea Legislativa cuando aprobó segregar los terrenos para la construcción del CIFCO.

“Si no se puede garantizar la divulgación de información, la evaluación técnica independiente ni la consulta pública previa y suficiente, le solicitamos que retire completamente su inversión/colaboración y finalice el proyecto”, pidió en la misiva.

Cisneros sostuvo que ningún informe de evaluación de impacto ambiental publicado para este proyecto ha sido revisado por la academia, la comunidad ni por organizaciones ambientales independientes.

“Los procedimientos de divulgación de información, evaluación independiente y participación pública del proyecto son claramente deficientes. Si el proyecto avanza sin transparencia total ni evaluación técnica, inevitablemente causará daños irreversibles a la biodiversidad de la región, la recarga de aguas subterráneas y los medios de vida locales”, puntualizó.

Diversos colectivos se han pronunciado para evitar que se construya el CIFCO; también han propuesto que una opción viable es construirlo en la ex Escuela Militar donde actualmente se construye el estadio nacional.

Las instalaciones de lo que fue el CIFCO fueron ocupadas para montar el Hospital El Salvador en tiempos de pandemia.

