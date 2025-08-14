Denuncian supresión de plazas para docentes, pero contrataron a otras

El secretario general de Bases Magisteriales, David Rodríguez, denunció que el Ministerio de Educación suprimió plazas aplicando el artículo 36 de la Carrera Docente, pero luego se contrató a otras personas que iban a sustituir a estos maestros.

Rodríguez señaló que la figura de supresión de plaza fue ilegal, porque si se deshacen de alguien es porque ya no existe la necesidad de su puesto laboral, no se puede contratar a otra persona para sustituirla en el lugar suprimido.

“Sí me deshago de alguien es porque ya no existe la necesidad de su plaza, no puedo contratar a otra persona para que la cubra, entonces, era mentiras, y no se les hizo el debido proceso a los maestros para destituirlo de sus cargos. La Ley de la Carrera Docente establece las condiciones únicas por las que se puede aplicar una destitución”, expresó el dirigente magisterial

Según Rodríguez, aproximadamente 14 personas han sido despedidas, entre ellos directores, profesores, incluso, algunos empleados administrativos, cometiendo una grave violación a los derechos constitucionales y laborales, pues se ha hecho sin justificación legal, sin el debido proceso, irrespetando la estabilidad laboral.

El secretario general de Bases Magisteriales recalcó que los despidos fueron sin notificación previa, sin derecho a defensa y sin causa justificada.

Si los ceses responden a criterios políticos, discrecionales o no transparentes, constituyen un acto de discriminación prohibida por ley, dijo el secretario general.

Rodríguez destacó que la remoción abrupta de docentes afecta directamente la calidad educativa; además, de una vulnerabilidad económica y moral, porque las familias de los docentes enfrentan incertidumbre y desprotección, violando su derecho a una vida digna.

Rodríguez agregó que los maestros cesados de sus puestos no tienen los requisitos para pensionarse, en su mayoría tienen entre 45 y 53 años de edad, a algunos les faltaban dos o cinco años para cumplir, ya que uno de los requisitos para jubilarse es 25 años de servicio o haber cotizado a la AFP.

“Con este gobierno no se arregló el tema de las pensiones, al contrario, condenaron a los trabajadores a una pensión de hambre, beneficiaron a los que tenían buena pensión, pero condenaron a la juventud y a los maestros que van a entrar, eso es fruto de algunas organizaciones que acompañaron en su momento al gobierno”, sostuvo el dirigente gremial durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Bases Magisteriales pidió el reinstalo inmediato de todos los docentes despedidos, con pago de salarios y beneficios retenidos, así como la anulación de todos los actos administrativos irregulares que ordenaron los despidos.

Rodríguez calificó estás acciones de vergonzosas para el magisterio, y una bofetada a quienes educan a los niños. Luego de la marcha del 19 de octubre de 2024 en la mesa de diálogo con las autoridades de Educación se acordó que en ningún momento ocurrieran más supresiones de plazas, sin embargo, eso no se cumplió, dijo.

Bases Magisterial fue parte del boicot de la marcha, bajo la promesa del Gobierno de establecer una mesa de diálogo, para tratar temas como el escalafón y los despidos de docentes, entre otros.

