El tema no es Maduro, es el petróleo, dice: Manuel Flores

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, manifestó, en conferencia de prensa este lunes, que como partido, repudian «la agresión imperial» de Estados Unidos contra Venezuela, «un estado soberano donde fueron asesinados decenas de compatriotas venezolanos”, y que el tema no es Nicolás Maduro, sino, el petróleo.

Según comentó Flores, fueron casi 40 personas, incluido personal cubano, las asesinadas por los bombardeos, impulsados por el Gobierno de los Estados Unidos.

Es de contextualizar que el sábado 3 de enero, el Gobierno de Estados Unidos invadió Venezuela y bombardeó Caracas, esto con el fin de sercuestrar al presidente Nicolas Maduro.

«¿Cómo uno va a estar contento que un país imperial agresor invada a un país débil? ¿Por qué no lo hacen con potencias nucleares como China, Pakistán, Corea del Norte o Rusia?, porque el imperio solo agrede al pequeño», cuestionó Manuel Flores, en su acostumbrada conferencia de prensa de los lunes.

“¿Qué pasó en América Latina? Agresión contra Venezuela, este no es un tema contra Nicolás Maduro, es una agresión a la soberanía de un pueblo. Y ahora se dan cuenta que no era Maduro el tema, es el petróleo. Trump nunca habló de democracia ni de derechos humanos, habló de petróleo», recordó Flores.

El Secretario general del FMLN recordó que Trump habló de los recursos de Venezuela. Exhiben a Nicolás Maduro “como trofeo de guerra”, pero no es él el meollo del asunto, sino los recursos de Venezuela. “Mientras están con el show en Nueva York (donde se acusa a Maduro por narcotráfico), se están apoderando de los recursos de Venezuela”, repudió Flores.

La mayor cantidad de reserva de petróleo en el mundo, de hecho, se encuentra en Venezuela, seguida de Arabia Saudita e Irán.

“No les importa lo demás, incluso sus socios, sus aliados como Corina Machado. (…) Los socios son las grandes corporaciones petroleras a las cuales se le van a dar los contratos y ninguno es venezolano” enfatizó Flores.

El dirigente político de izquierda sostuvo que Trump habló de “apropiarse” de Venezuela y amenazó a Cuba y Colombia. “Entonces, ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de un orden imperial neocolonialista basado en la imposición de la fuerza contra países soberanos”.

Flores resaltó que esta acción de Estados Unidos no se trata de ideología, sino de soberanía. “Se trata de la Carta de Naciones Unidas violada”. En ese sentido, se ha pasado “a la etapa de antes de la Segunda Guerra Mundial, donde no había derechos, donde los alemanes hacían y deshacían e invadían Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Austria, bombardeaban París, Londres, donde los alemanes hacían y deshacían lo que querían. No había leyes, era la ley del más fuerte, la del más poderoso, eso es lo que ocurría. Y por eso creo que es importante destacar la defensa de la humanidad, de la autodeterminación de los pueblos, de la soberanía”.

El FMLN se solidarizó con el pueblo de Venezuela y con los asesinados por los bombardeos. “Nosotros como país sufrimos agresión estadounidense por décadas (en la guerra civil), Bombardeos, misiles y un pueblo que olvida es un pueblo que vuelve a cometer los errores”.

Flores comentó que muchos Gobiernos han guardado silencio sobre la acción de EUA a Venezuela, y “el silencio es complicidad”. El Salvador no se ha pronunciado oficialmente; aunque Bukele y sus diputados se han mostrado a favor de las acciones de Estados Unidos.

“Yo exijo postura clara del gobierno de El Salvador, que exija respeto a la soberanía de América Latina, porque hoy América Latina se ha vuelto un patio colonizado por los halcones del poder”, finalizó Flores.

Sobre el tema, este fin de semana, el Colectivo de Solidaridad con Venezuela en El Salvador realizó un pronunciamiento frente a la embajada, rechazó y condenó el ataque militar a Venezuela y secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros, acto que calificó como una “agresión imperialista”.

