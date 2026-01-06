Los 82 homicidios ocurridos en 2025 fueron resueltos: Seguridad

Compartir

El Salvador cerró el 2025 con 82 homicidios en todo el territorio nacional. La totalidad de los casos fueron resueltos, aseguró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en conferencia de prensa este lunes.

Según los datos presentados por las autoridades de seguridad desde 2017 se han reducido los homicidios de cuatro dígitos a dos, pues en ese año se registraron 3,962 homicidios; en 2018, 3,346; en 2019, 2,308; en 2020, 1,341; en 2021, 1,147; en 2022, 495; en 2023, 154; en 2024, 114 y en este 2025, 82 homicidios.

La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 1.3 al cierre del 2025, informó Gustavo Villatoro quien agregó que para lograr estos resultados tuvieron que tomar las medidas desde el Gobierno central como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción medida estatal vigente desde marzo de 2022.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, remarcó que, durante el 2025, El Salvador registró 82 homicidios y los 82 fueron resueltos, “alcanzando una tasa de efectividad del 100% en la resolución de estos delitos, la más alta en toda la historia del país”.

El dato de los 82 homicidios ocurridos en 2025 fue consolidado por la mesa tripartita donde se encuentra la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal.

A juicio del funcionario, “esto significa algo muy claro: que en El Salvador ya no hay espacio para la impunidad. Venimos de un pasado donde hasta el 97% de los homicidios quedaban sin resolver. Hoy, esa realidad ha sido completamente revertida. En 2025, la impunidad en homicidios se redujo a cero. Cada crimen tuvo responsables identificados, procesados y llevados ante los tribunales”.

Los 82 homicidios registrados en 2025 corresponden a 43 intolerancia social, 31 tolerancia familiar y 8 a la delincuencia general. Los homicidios fueron cometidos por arma blanca (41), contundente (18), arma de fuego (13) y otra (10).

Solo los diferentes tipos de delitos, Villatoro informó que en hurto se registraron 1,997 casos, una reducción del 60% con respecto al año 2024. También, se registraron 884 casos de lesiones; 644 casos de violación; 359 casos de extorsión; 279 casos de hurto de vehículos; 206 casos de robos; 100 casos de hurto agravado; 71 casos de robo agravado y 16 robo de vehículos.

“Con estos datos confirmamos de manera contundente que las medidas adoptadas por el Estado salvadoreño eran las correctas y necesarias que nos permiten decir ahora con propiedad y contundencia que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental”, comentó Gustavo Villatoro.

Mientras que el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy informó sobre los resultados del régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022, donde se han capturado a 90,844 presuntos pandilleros de estos 6,584 fueron detenidos en el 2025. Bajo esta medida se han incautado más de 11,850 vehículos; 23,990 celulares y más de 5,180 armas.

Sin embargo, el régimen de excepción, vigente a la fecha, ha sido catalogado por organizaciones de derechos humanos como una medida de arbitrariedad por las autoridades ya que con esta se han detenido a personas inocentes que nada tienen que ver con pandillas también ha sido utilizado para amedrentar y amenazar a voces disidentes y se han capturado a defensores de derechos humanos.

Las autoridades informaron que, en el 2025, se logró la incautación de más de 25 mil kilogramos de droga, con un valor en el mercado superior a 620 millones de dólares.

