Oficialismo ratifica $135 millones en préstamos para Surf City

La Asamblea Legislativa aprobó, con 56 votos, la ratificación de dos préstamos por $135 millones para financiar la segunda fase del Programa Surf City 1, ubicado en La Libertad.

Según dijo el oficialismo, el objetivo central del programa es fortalecer la infraestructura vial y el sistema de tratamiento de aguas residuales en la zona costera de La Libertad y esto, según los legisladores contribuirá a la reactivación de la economía local y al crecimiento del turismo.

El proyecto prevé traer beneficios para los habitantes del departamento, según lo enlistó el Gobierno, tales como la mejora de los servicios básicos, el impulso a nuevas oportunidades de negocio en el sector turístico y el fortalecimiento de la competitividad de la región.

El primer préstamo será otorgado por el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) por un monto de hasta $70 millones, mientras que el segundo será con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $65 millones. Ambos préstamos permitirán financiar una serie de proyectos de infraestructura en el litoral salvadoreño, con especial enfoque en el departamento de La Libertad.

Los fondos del BCIE estarán destinados a la ampliación de la carretera a cuatro carriles en un tramo de 8.2 kilómetros, desde la residencial Xanadú hasta El Zonte, sobre la costa Surf City en La Libertad.

Se prevé que la iniciativa tenga “un impacto positivo” en la calidad ambiental de playas como El Mahahual, Conchalío y La Cangrejera, al reducir la contaminación en ríos y bocanas mediante “un sistema moderno” de tratamiento de aguas residuales.

Además, el proyecto incluirá la instalación de sistemas de drenaje “avanzados” y barreras naturales para mitigar el riesgo de inundaciones, así como la creación de carriles para bicicletas y miradores en algunas áreas, promoviendo así una “movilidad más sostenible”, según se dijo.

Será el Ministerio de Obras Públicas y Transporte la encargada de ejecutar el proyecto, que se llevará a cabo a través de varios componentes. La primera fase consiste en la elaboración de los estudios técnicos y los diseños de ingeniería para la construcción de la red de alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales y la actualización del diseño del puente sobre el río Huiza.

El segundo componente abarca la ampliación de las carreteras, la construcción de puentes entre los ríos Huiza, El Palmar y El Zonte, así como la mejora de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para enriquecer la calidad del agua en las playas afectadas por la contaminación.

El tercer componente se centra en la supervisión y gestión del proyecto, mediante la contratación de empresas externas que aseguren la correcta ejecución de las obras y la auditoría de los gastos administrativos.

Estos dos préstamos deberán ser cancelados en un plazo de 20 años. Estos dictámenes de la Comisión de Hacienda debían ser aprobados la semana anterior, cuando se aprobaron los $514 millones en préstamos; pero la Junta Directiva no los agendó.

