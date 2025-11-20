Gobierno compra mil bitcoins por $100 millones

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Gobierno de El Salvador compró más de 1,000 bitcoins a $100 millones y ya suma más de 7,400 monedas, según el portal web de la Oficina Bitcoin.

Fue el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, quien informó que la Oficina Bitcoin habría realizado la compra de mil “monedas” por 100 millones de dólares. Exactamente, la adquisición fue equivalente a un valor de $101 mil 114 cada una.

Según el portal, con esta compra, la reserva llega, hasta este miércoles a 7,475.37 equivalentes a $665.771.767. Estas compras, reflejan que el Gobierno salvadoreño continúa con su idea de acumular “monedas bitcoins”, cuando el mercado global experimenta caídas significativas, y pese a el Fondo Monetario Internacional (FMI) había exigido al gobierno no seguir “invirtiendo” en la moneda virtual, según acuerdo firmado por ambas partes.

Es de recordar que, en septiembre de 2021, el Gobierno le pidió a la Asamblea Legislativa que aprobara el bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense y el colón salvadoreño (este último ya no circula).

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le prohibió que siguiera destinando fondos para el bitcoin y que no fuese de curso legal, si quería acceder a un Servicio Ampliado del Fondo por $1,400 millones.

Por eso, en enero de este año, el Gobierno de Nayib Bukele cedió ante las presiones del FMI para que el bitcoin ya no sea más moneda de curso legal en El Salvador, y reformó la Ley Bitcoin. Este criptoactivo ya no sería considerado como moneda de curso legal. Su aceptación será voluntaria y no obligatoria, como sí lo era.

El Gobierno desobedece al FMI al comprar periódicamente monedas bitcoins. El FMI le dijo claramente que no empleara fondos públicos para este fin. La oficina Bitcoin compró este 18 de noviembre un bitcoin más, aparte de los mil.

El máximo histórico del bitcoin, llegó el 6 de octubre de este año, cuando alcanzó los $126,251; pero en estos últimos días, el valor ha caído incluso por debajo de los $90 mil.

El bitcoin, pese ser volátil, el Gobierno confía plenamente en este activo digital y mantiene una narrativa en pro de esta moneda.

