Sepultan 11 osamentas de cruel masacre de El Mozote

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las osamentas de once víctimas que formaron parte de la masacre de El Mozote, cometida por el ejército contra unos 1.000 personas, durante la guerra civil (1980-1992) fueron sepultadas este miércoles en el caserío El Barrial, Cantón Cerro Pando, en Morazán.

El entierro de las osamentas «es un paso que se da, pero es de seguir luchando por las exhumaciones que no se han logrado», declaró en el acto el presidente de la Asociación de Víctimas de El Mozote, Óscar Leonel Tobar.

Los restos de las víctimas, que pertenecían a dos familias, fueron velados la noche del martes en el complejo educativo de la zona y la mañana de este miércoles fueron sepultados en un solo ataúd blanco al pie del monumento a las víctimas de Cerro Pando.

Al acto fúnebre acudieron miembros de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de la estatal Comisión Nacional de Búsqueda

Tras guardar silencio en memoria de las víctimas, los restos fueron sepultados y los presentes colocaron flores en la tumba donde figuraban los nombres de los masacrados.

Los restos en su mayoría de la familia Mejía Chicas fueron desenterradas en 2022 por miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) de una fosa común que estaba en la misma comunidad de Cerro Pando.

Entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Ejército, encabezadas por el batallón contrainsurgente Atlacatl -adiestrado por Estados Unidos-, lanzó la denominada «Operación Rescate» contra la población civil del noreste del departamento de Morazán.

La masacre comenzó en la localidad de El Mozote, siguió en La Joya, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y Cerro Ortiz. También hubo muertes selectivas en el poblado de Arambala.

Las personas fueron acusados de colaborar con la guerrilla del FMLN que se había establecido en la zona.

Durante años la masacre fue negada por el gobierno cívico militar de la época presidida por el extinto José Napoleón Duarte.

Luego de Superar una serie de obstáculos la entonces Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, presidida por María Julia Hernández, comenzaron las exhumaciones en noviembre de 1992 en el destruido convento de El Mozote.

El desentierro de las osamentas fueron dirigidas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) integrado por Patricia Bernardi, Luis Fondebrider y Mercedes Doretti.

En 2017 el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén estableció que al menos 988 personas, entre ellas 558 niños, fueron asesinados en la zona.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...