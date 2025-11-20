Franco tiradores y la muerte de Jessica Solís en el Centro Histórico

Compartir

César Ramírez

@caralvasalvador

Estas situaciones de franco tiradores parecen recrear incidentes de alcance mundial: John F. Kennedy, Charlie Kirk, atentado contra Charles de Gaulle, intento de asesinato contra Donald Trump etc., en nuestro contexto tropical el sentido de “exposición e intemperie” se profundiza por el régimen de excepción y la militarización.

Existen mucha hipótesis del “disparo accidental” en el Centro Histórico, algunas se convierten en leyendas urbanas, todas son versiones extraoficiales que podrían complementarse en los famosos casos históricos mencionados, estos episodios se convierten en públicos al momento de un estudio forense y criminalístico de los hechos, en ellos la justicia se ejerce en forma civil o en una corte marcial, pero nada este proceso es mencionado.

Izalco 1932

La acción no es nueva en nuestra nación, recordemos 1932 y el artículo publicado el 31 de mayo de 2023 Diario Co Latino reseñando la época de General Martínez, situación que aún ahora provoca estupor, reproducimos fragmentos:

En: Cuadernos de Cultura Hispánica – San José Costa Rica 1944, 11 de marzo de 1944, N° 4. del artículo: “La matanza de 1932 en El Salvador por Juan de Izalco. (Envío del autor, Sonsonate, El Salvador, 1943)

“La Guardia Cívica

Fue un cuerpo de voluntarios formado por todos los que tuvieron miedo de que los mataran y por señoritos ricos.

Los sargentos plebeyos mandaban a los señores ricos, ya fueran estudiantes universitarios, doctores, hacendados, comerciantes o simplemente señoritos de casino. El soldado era más que el señor. El amo obedecía las órdenes del sargento. El señor confiaba su existencia en las manos ensangrentadas del soldado. El señor mataba como cualquier soldado. El amo se niveló y fue sanguinario como lo fuera el último de los guardias nacionales. Igual gloria les corresponde a los campesinos que armó el gobierno para matar a sus hermanos, que a los señoritos que pidieron fusil para salvar a la civilización. ¡Bien la salvaron desangrando un pueblo, diezmando una raza, desolando poblaciones, descabezando niños!

En Izalco hubo guardias cívicos que realizaron proezas como la que vamos a narrar. Se situaban en el atrio de la iglesia del Norte y desde ahí cazaban a balazos a cuanta india grande o pequeña atravesaba la calle. Después celebraban con un buen trago aquella escena trágica.

¿Qué una madre moría y dejaba hijos huérfanos?

¿y qué? -era madre india. Las indias no tienen corazón.

¿qué moría una indiecita de doce años?

¿y qué? -era india. Las indias no tienen corazón”.

La muerte de Monseñor Romero

Un 24 de marzo de 1980 un “franco tirador” acabó con la vida de San Óscar Arnulfo Romero, mientras oficiaba misa, nadie vio de donde provino el disparo, mientras el mártir por la fe se desplomó sin vida.

La muerte de Jessica Solís

Como los casos anteriores, un disparo contra Jessica Solís acierta en su cuello, su cuerpo se derrumba al piso, mientras su hermana gritaba solicitando ayuda, nadie la atendía; momentos después la confusión reina en el entorno del Centro Histórico frente al Palacio Nacional, nadie ve al autor, ni se observa su lugar en la plaza del Centro Histórico, pocas horas después se presenta a un “presunto autor”, un joven soldado de élite y la institución armada asume una compensación económica de $200,000.

Es una tragedia social la que enfrentamos en estos tiempos, un denominador común es el irrespeto a la vida de cualquier ciudadano, tampoco tenemos defensa jurídica, la información de este caso es insuficiente, como lo es todo el rubro de información pública reservada por años.

En este estado post democrático e inconstitucional (dictadura), lo poco que debemos hacer es pedir justicia para los inocentes y el retorno a la vida constitucional. amazon.com/author/csarcaralv

1. https://www.diariocolatino. com/juan-de-izalco-ii-la- matanza-de-1932-en-el- salvador/

Me gusta esto: Me gusta Cargando...