“Bolillo” Gómez y cuerpo técnico agreden a aficionado que cuestionó resultados

El técnico de La Selecta, Hernán Darío “Bolillo” Gómez y parte de su cuerpo técnico, agredieron a un aficionado que cuestionó los resultados del colombiano con la azul y blanco, tras la derrota de 3-0 y clasificación de Panamá a su segundo Mundial, de acuerdo a un vídeo que se viralizó en redes sociales.

A su llegada al hotel de concentración, un aficionado cuestionó los resultados de La Selecta en dirección del “Bolillo”. “Felicidades, clasificaste a Panamá dos veces. Solo a traer el billete de El Salvador fuiste”, dijo el aficionado, acción a la que Ernesto Góchez, encargado de logística de la FESFUT, reaccionó de forma intolerante.

“Si vas a estar aquí respetá, respeta imbécil”, fueron las palabras de Gochez, al cuestionamiento del aficionado.

Posterior a esto, el asistente técnico Edgar Carvajal, también se vio involucrado al expresar: “respetá hijo de la gran puta”.

A esta altura del video que se cuestionó mucho en redes sociales, también se escucha a un aficionado decirle directamente al técnico colombiano “sos una mierda, Bolillo”, y Gómez reaccionó de forma violenta.

Ante los incidentes, la seguridad del hotel se involucró para calmar a las partes relacionadas, y el aficionado aseguró que no faltó el respeto a nadie, “solo digo la verdad”.

Tales incidentes sucedieron luego de la derrota de 3-0, que Panamá propinó a El Salvador, y porque al “Bolillo” se le vio “muy sonriente”. Además, luego del pitido final, el técnico muy alegre se unió en abrazos con los jugadores de la selección canalera, algo que la afición catalogó como “falta de respeto”, y algunos solicitaron que se desvincule al técnico de La Selecta.

