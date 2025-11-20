“Bolillo” Gómez felicita a Panamá y evita hablar de La Selecta tras el 0-3

Redacción Deportes

El técnico de La Selecta, Hernán Darío “Bolillo” Gómez, asistió a la conferencia de prensa tras el caótico 0-3 ante Panamá en el Rommel Fernández en el cierre de las eliminatorias de CONCACAF. Por “obligación” y para extender sus felicitaciones a la selección canalera asistió a la conferencia, dijo el Bolillo, por lo que fue criticado el estratega colombiano.

“Buenas noches, a ver, yo vine a la rueda de prensa porque es obligación y vine porque primero, felicitar a los panameños, por su país, por su selección, por sus jugadores, por su cuerpo técnico, porque van a su segundo Mundial”, expresó “Bolillo”.

El estratega agregó que: “les deseo lo mejor, con esta selección van a ser un Mundial mejor que en el 2018, un equipo con mucha experiencia, con mucha capacidad, felicitarlos”.

Agregado a las acciones que el estratega tuvo con los jugadores de Panamá, al “celebrar” el boleto al Mundial conseguido a costa de la goleada a la azul y blanco.

El entrenador no emitió ningún juicio respecto a La Selecta. “Excúsenme, pero no quiero hablar de la selección de El Salvador, lo que vaya a hablar de la selección es íntimamente, perdónenme los periodistas de El Salvador, ni sé qué pensar”, puntualizó al terminar la conferencia que no duró más de dos minutos.

El técnico colombiano fue presentado por la Comisión de Regularización y el INDES como nuevo estratega de la selección nacional el 25 de febrero de este 2025, y en aquel momento aseguró: “lucho por ir al Mundial, lo vamos a luchar, no es fácil, pero vamos a trabajar para eso”.

“Bolillo” fue designado para extender las esperanzas mundialistas de la azul y blanco, y en su estancia en El Salvador, disputó 14 partidos, consiguió 2 victorias, 4 empates, y 8 derrotas. Alcanzó 9 goles, y 20 en contra, desde febrero de 2025.

Además, El Salvador registró un nuevo récord al ser derrotado por Panamá, al alcanzar 5 derrotas en unas mismas eliminatorias mundialistas, síntoma de cómo se encuentra actualmente el futbol salvadoreño.

La respuesta del “Bolillo” a su llegada al país, este miércoles, fue: “¿qué querías que hiciera? Que los rechazara, si han sido hombres que yo crié, hombres que vivieron conmigo una historia linda”, en referencia a la celebración con jugadores panameños.

