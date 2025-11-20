Denuncian retroceso en atención a discapacitados y adultos mayores

Artículos relacionados Rechazan propuesta de reformas que afectan derechos de personas con discapacidad

El INABVE no tiene la especialidad ni el enfoque técnico necesario para atender a estos grupos vulnerables, lo que podría afectar gravemente el acceso a servicios y programas que históricamente han sido impulsados desde las instituciones ahora liquidadas.

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las recientes decisiones gubernamentales de disolver el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD) y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM), son parte de la falta de planificación y se evidencia el retroceso en la atención de los adultos mayores.

Así lo dio a conocer el diputado del partido ARENA, Francisco Lira, quien criticó las acciones legislativas y asegura que el traslado de funciones al Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE) se realizó sin planificación y vulnera los derechos de más de un millón y medio de personas pertenecientes a estos sectores.

Además, cuestiona que el Gobierno justifique esta reestructuración en una supuesta optimización de recursos y mejora en la eficiencia técnica, cuando ha incumplido compromisos clave para garantizar la operatividad de las leyes de protección.

Lira señala la falta de reglamentos tanto de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, vigente desde 2020, como de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, aprobada en 2021.

La preocupación de Lira es que califica como una decisión arbitraria del Ejecutivo y alertó sobre un posible retroceso en las políticas de inclusión y asistencia social. También exhorta a las autoridades a escuchar a los sectores afectados y a diseñar una estructura institucional que responda de manera integral y especializada a sus necesidades.

