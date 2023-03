Nuevas Ideas viola la soberanía popular

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, comentó en la entrevista “Punto de Vista” de Radio YSKL que casi han transcurrido dos años desde que asumieron el poder, en ese contexto, dijo que el oficialismo no se centra en resolver los problemas que más le afectan a la población, como el alto costo de la vida, y margina las propuestas de la oposición enfocadas en resolver la problemática.

“Los diputados representamos a todo el pueblo salvadoreño, independientemente del partido político en el que estemos. Estamos llamados a representar los intereses y necesidades de todos los salvadoreños en la Asamblea”, destacó la parlamentaria.

“El problema es que en la casa del pueblo (como dice el oficialismo) no se les deja entrar (a salvadoreños y organizaciones de la sociedad civil), no se les escucha o se les retira, como pasó con los agentes de la policía a los que retiraron forzosamente”, ejemplificó Ortiz.

Es de contextualizar que a muchas organizaciones o movimientos sociales que buscan presentar piezas de correspondencia en la mayoría de ocasiones se les impide su ingreso; es hasta que diputados de oposición intentan tramitar sus solicitudes dentro de la Asamblea.

“Es muy complejo que se les de ingreso, se ponen muchas trabas; yo he hecho un rol de poner el pie en la puerta para que no se les cierre a sectores que quieren defender el agua, sectores que defienden sus territorios ante el daño ambiental, a sectores que están defendiendo sus derechos laborales por abusos o despidos injustificados”, enlistó.

Los grupos de oposición acompañan a los diferentes sectores que solicitan estudios de anteproyectos de leyes. Sin embargo, “el problema es que ni siquiera pasan de la ventanilla (de correspondencia); hay una violación grave de la soberanía popular en el sentido que a ningún diputado de oposición se le ha tramitado sus propuestas”.

De hecho, en toda la legislatura no existe alguna propuesta de la oposición que se haya aprobado; la mayoría de las iniciativas no son puestas en agenda por la junta directiva de la Asamblea para que sean enviadas a comisión; las que sí son enviadas a la respectiva comisión, los oficialistas deciden no estudiarlas o enviarlas al archivo.

La parlamentaria criticó la agenda de las comisiones legislativas, ya que no se enfocan en los grandes temas que interesan y afectan a la población, como es el caso del alto costo de la vida.

“Ahora estamos con el problema grave de costo de vida, este para la población salvadoreña se ha vuelto una situación de emergencia, no solo hablar del cartón de huevos, que para muchas familias es la única fuente de proteína, y es, en teoría, la más accesible, pero ha dejado de serlo”, planteó.

Ortiz señaló que las familias han cambiado su manera de comer debido al alza de precio de los alimentos. “Desde VAMOS propusimos quitar el IVA a la canasta básica y otros productos esenciales, pero no se han querido discutir estas propuestas”. “Hay que tomar acción ante el alza de precios. Lo malo es reaccionar tarde ante un problema que desde hace mucho advertimos”. También, VAMOS acompañó la propuesta hecha por las víctimas del conflicto armado para obtener justicia transicional. “Ahí está la propuesta, pero la bancada mayoritaria no la ha estudiado”.

La legisladora concluyó que es necesaria una correlación diferente en la Asamblea Legislativa en la que se ejerza el poder del pueblo de una forma “más sana”, en la que todas las opiniones estén ampliamente representadas.