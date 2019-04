Nuevas Ideas abrirá padrón para elegir candidatos 2021

Yaneth Estrada

@caricheop

Tras anunciar que el liderato de Nuevas Ideas debía cambiar, el Presidente Electo Nayib Bukele aclaró en Facebook Live, anoche, que deben organizar el partido de cara a las elecciones del 2021, “en donde debemos arrasar con diputados y alcaldes que estén dispuestos a trabajar de la mano con el nuevo Gobierno”.

Explicó que convocarán a elecciones abiertas, transparentes, con observadores internacionales “y elegiremos a nuestras autoridades partidarias municipales, departamentales y nacionales”. Y agregó que está sería su última instrucción como fundador y máximo dirigente del movimiento (2017), que luego se convirtió el partido político. Sin embargo, esto no quiere decir que me voy. Todo lo contrario, me quedaré representando el liderazgo que la gente me quiera dar, dijo.

“Nuevas Ideas hará historia nuevamente, porque por primera vez un partido político abrirá su padrón por completo para que se inscriban todos los salvadoreños que deseen hacerlo. Sin ningún otro requisito que los que pide la ley”, recalcó.

Ataca a la prensa nacional

En otro tema y debido a los constantes ataques de la prensa salvadoreña el representante de GANA y Nuevas Ideas señaló que “Todo periodismo es parcial de alguna manera”.

“La libertad de expresión no solo es para ellos, es un derecho de todos. Así como ellos tienen derecho de criticarnos, nosotros también tenemos derecho de criticarlos a ellos”, recalcó Bukele.

Además, en un tono más “desafiante” advirtió que “¿No serán ellos los antidemocráticos, al pretender ser inmunes a la crítica? Porque la libertad de expresión es un derecho fundamental y universal. No es solo para periodistas o plumas pagadas, sino para todos. Y esa palabra: “todos”, incluye al presidente”.

También, reveló que poco después de las elecciones del 3 de febrero, ARENA y el FMLN hicieron una supuesta alianza Legislativa, cuyo único fin es poner en aprietos al nuevo Gobierno.