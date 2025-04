Nos preocupa que administración de mercados municipales se centraliza en una entidad: Claudia Ortiz

Samuel Amaya

“Nos preocupa el hecho de que se está centralizando en una entidad la administración de mercados municipales. Si bien se deja la opción de las alcaldías hasta cierto punto, pero lo que nos está demostrando la práctica es que las alcaldías están siguiendo órdenes del Ejecutivo”, comentó la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, sobre la Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales.

La ley “se estudió” por 15 minutos el lunes en la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, pero los diputados no han dictaminado a favor. La administración de los mercados municipales estaría a manos de la nueva dirección.

Según la diputada Ortiz, el tema le preocupa porque los mercados municipales “es una oportunidad para personas que no pueden acceder a la economía formal, pero pueden generar una opción de negocio”, entonces, cuando esto se centraliza, “las prioridades o las opciones ya no están al servicio de las necesidades territoriales, no hay un análisis y una rendición de cuentas hacia las personas que viven en esos territorios, sino que la directriz viene de arriba”.

Lo anterior es contrario al desarrollo económico local. Además, planteó la legisladora, ya han visto esa dinámica con la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN) o en el área de turismo “o en otro tipo de sectores económicos donde esta administración mete su influencia y se aparta, se excluye a la gente que económicamente es más vulnerable y se le quitan las opciones para ser productivos”.

Ortiz recalcó que el enfoque “es incorrecto”. También dijo preocuparle cuáles serían las condiciones que se le van a poner a las personas que ya están en los mercados; “¿van a estar definidos por criterios apegados a la justicia social?, ¿apegados al desarrollo de la población?, ¿o a criterios que no vamos a conocer y que se van a inclinar más por otro tipo de intereses que no son los de la mayoría de la gente?”, cuestionó la legisladora.

La Dirección de Mercados Nacionales tiene por objeto establecer el marco legal que regulará la estructura orgánica, funcionamiento administrativo y financiero, así como las competencias de la institución que se encargará de la administración de los mercados nacionales y de los locales comerciales ubicados en plazas, parques y espacios públicos que cuenten con infraestructura diseñada, construida o remodelada por el Órgano Ejecutivo o cualquier dependencia del Gobierno.

