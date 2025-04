Denuncian a funcionarios públicos por mantener detenido a joven con VIH

Alma Vilches

La directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, presentó una denuncia contra el director de Centros Penales, Osiris Luna, y el director del penal de Izalco, por presuntas violaciones a los derechos humanos de Anderson Stanley Argueta, un joven capturado bajo el Régimen de Excepción y quien desde su nacimiento padece VIH.

“El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado ha decretado orden de libertad en favor de Anderson desde hace casi 45 días. El peritaje de Medicina Legal dice que, adicionalmente del VIH que él tiene desde su nacimiento, este muchacho no está recibiendo su medicamento retroviral, pero además tiene una herida a nivel del vientre que le está supurando y además tiene ideas suicidas”, dijo.

Asimismo, explicó que hace unos meses su mamá lo logró identificar, pero será que el muchacho ya no está vivo y aunque hay órdenes de libertad en favor de él, esa es la razón por la cual no dicen nada, y no lo liberan porque no lo encuentran.

Además, SJH entregó a la FGR el informe de las más de 383 víctimas mortales del Régimen de Excepción, el 40% provenientes del centro penal de Izalco, la misma cárcel donde está Anderson, de donde sale la mayoría de gente muerta con signos de violencia o por negación de tratamiento médico.

Nelly Rivera, madre de Anderson Argueta, pidió a las autoridades poner en libertad a su hijo, pues tiene una

orden desde hace aproximadamente 45 días y aún sigue en prisión.

“Les pido por favor que pongan su mano en su conciencia y apelen a su dignidad humana, que le den libertad a mi hijo, mi hijo es un niño que ha sufrido mucho y le hace falta el calor de su hogar, el amor de mamá, yo he luchado mucho con él para verlo llegar hasta donde estaba hasta el día que me lo han arrebatado, devuélvanme a mi hijo, devuélvanme a Anderson”, expresó.

Las denuncias son por actos arbitrarios cometidos por funcionarios públicos, y desobediencia, la cual está en el artículo 332 del Código Penal; ya que están desobedeciendo un mandato judicial y, por lo tanto, privando de la libertad a una persona quien ya tiene orden de libertad, pese a ser una persona que está en riesgo de morir de un día para otro.

Anderson fue capturado el 15 de mayo de 2022 y vive con VIH, ha tenido complicaciones de salud al no recibir su tratamiento, el joven es parte de organizaciones que dan apoyo a personas con personas VIH-positivas.

