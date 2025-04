Oficialismo elimina “abstención” en su sistema de votación

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En la sesión plenaria de este martes, los oficialistas y aliados aprobaron reformar el artículo 86 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL) para modificar la modalidad de votación y suprimir la opción de “abstención”. Los legisladores podrán votar únicamente «a favor» o «en contra».

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, comentó que actualmente, se tiene “las atenciones”, “votos en contra” y votos a favor”, y la idea y consideración de esta propuesta es que “en estos momentos de coyuntura de la historia que estamos construyendo acá en nuestro país, es importante que ustedes salvadoreños, de manera clara sepan cual es la postura de los 60 diputados que conformamos esta Asamblea Legislativa y que representamos a los 14 departamentos”.

Castro manifestó que, en algunos casos, los diputados no votan por ninguna de las tres opciones; “y es válido y eso seguirá”, según dijo. Pero cuando la votación se requiera de una respuesta de carácter nominal y público; en este caso “será sí o será no”.

“En las votaciones como el régimen de excepción la votación tiene que ser -sí, estoy de acuerdo- o – no estoy de acuerdo- (…) nosotros tenemos que ponernos claros, somos o no somos; -esta es la visión de país que yo quiero- o -esta es la visión de país que yo no quiero-“, comentó Castro.

La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, explicó que al abstenerse en una votación es porque existen diversos factores que no quedan claro o porque no se han hecho siguiendo el debido proceso.

“Al nosotros abstenernos, por ejemplo, en temas como el régimen de excepción, nosotros sí creemos que el régimen de excepción ha ayudado en gran manera a combatir al delito en este país. Pero hay un problema bien importante, es que hay personas que están ahí presas, que no se les está siguiendo el debido proceso y que no tienen libertad. ¿Por qué no hacer una ley especial que dure en el tiempo, que sea funcional, que no tengan los salvadoreños con ese problema de que no tienen sus derechos humanos garantizados y que no puedan seguirse el debido proceso?”

“Si ustedes nos garantizan a nosotros que se va a seguir el debido proceso sin capricho, sin abuso del sistema, claro que vamos a acompañar y ¿por qué no? Pero lo que ustedes quieren es obligarnos a votar con ustedes, obligarnos a que nosotros nos volvamos puyabotones también, y eso no se lo vamos a permitir”; comentó Villatoro.

Los oficialistas reformaron el Reglamento Interno de la Asamblea (RIAL) en su artículo 86 para agregar un inciso, el cual reza de la siguiente manera: “las votaciones deberán consignarse a favor o en contra, de lo que se presenta a consideración de la Asamblea, según lo establecido en este reglamento y la Constitución”.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...