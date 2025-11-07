No echar culpas a Gobiernos anteriores cuando ya llevan más de 6 años

Diputado de Francisco Lira:

El diputado por ARENA, Francisco Lira, negó rotundamente que estén en contra de la reparación de las escuelas, tal como el actual Gobierno lo difunde en los medios oficiales, pero Bukele lleva más de 6 años en el gobierno y es su responsabilidad esa tarea.

La reparación de escuelas es una labor que el mandatario debe realizar y es positiva, “ningún salvadoreño está en contra de esa situación”, explicó el legislador en la entrevista de Radio Ysuca. “En ningún momento estamos en contra, es un trabajo que se debe de hacer, de remodelar las escuelas que están destruidas y creo que ningún salvadoreño va estar en contra de esa situación porque es positivo”, aclaró.

Lira planteó que hay varios temas que contrastar; por ejemplo, en al menos 15 ocasiones en la cadena nacional del domingo, donde se inauguraron las 70 escuelas, mencionó a la oposición de ser los culpables (del deterioro de las escuelas).

“El partido ARENA lleva 17 años sin gobernar, mientras que el actual gobierno tiene 7 años con todo el poder. ¿Porque se trató de justificar que no logró hacer las mil escuelas (por año); ahora dicen que solo son 70 y que son dos escuelas diarias, perdónenme pero dos escuelas diarias no se puede hacer, esa es una mentira”. En tanto, “son promesas incumplidas”, puntualizó el legislador.

El diputado Lira colocó un audio del presidente Nayib Bukele donde afirma que no es posible echarle la culpa de todos los males a las administraciones anteriores: “ya después de varios años, llega el momento donde tenes que asumir que la responsabilidad es tuya y, además, cuando corriste en campaña y le dijiste a la gente que ibas a solucionar los problemas, pues se entiende que no iba a ser después de 15 o 20 años, sino que los ibas a resolver a la brevedad posible; se entenderá que los primeros seis meses o el primer año de un Gobierno, pues tendrá los problemas heredados…”, dijo Bukele cuando fue alcalde de San Salvador en un espacio televisivo.

En ese sentido, Lira aclaró que él mismo lo dice, “no se puede echarle la culpa después de 6 meses o un año”, cuando Bukele lleva en el poder más de 6 años. 5 de estos de forma legal y 19 meses de forma ilegal e inconstitucional (de junio de 2024 a la fecha).

“No estamos en contra del desarrollo del país ni de bloquear al gobierno, pero es importante que exista transparencia sobre cómo se adjudicaron las obras en las escuelas. Además, no se trata solo de inaugurarlas, porque no las construyó desde cero, las han remodelado, y muchas de ellas, sino todas, han sido financiadas con recursos externos (préstamos)”, señaló el diputado Francisco Lira.

Es decir, será la generación que ni siquiera ha nacido quien tendrá que pagar esa deuda, comentó Lira.

“Más que escuelas, pintura y luces, se necesita un modelo integral educativo de enseñanza-aprendizaje, que los docentes tengan todas las condiciones para impartir ese modelo”, concluyó el legislador.

