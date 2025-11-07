Coronel Vela considera de gran error de la Fuerza Armada haber irrumpido en la Asamblea Legislativa

Compartir

“Los dos errores gravísimos de la Fuerza Armada es el caso de El Mozote y los jesuitas”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El coronel en calidad de retiro Marcial Vela Ramos consideró como un “gravísimo error del presidente de la República, Nayib Bukele, entrar con la Fuerza Armada al Salón Azul de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2021.

“La Constitución de la República dice que la Fuerza Armada está al servicio del Estado, no de personas y el Estado debe respetarse. Cuando la Fuerza Armada entró a la Asamblea Legislativa en el 2021, ese fue un gravísimo error del presidente que lo hizo, y eso no debería haber pasado”, manifestó el oficial y ex diplomático durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

El coronel Vela recalcó que el responsable de la de la mala utilización de la Fuerza Armada, contrariando lo establecido en la Constitución, es el actual ministro de Defensa, el almirante Merino Monroy, porque los roles de la institución militar no son políticos, sino es velar por la soberanía del Estado y defender al menos desprotegido, asumiendo la responsabilidad de los actos sin importar las consecuencias, tal como reza un lema en la entrada de la Escuela Militar.

“La Fuerza Armada es cumplidora de la Constitución de la República, si no lo está cumpliendo es porque está actuando mal y no está cumpliendo con su deber; la Corte Suprema de Justicia es parte de hacer que se cumpla la Constitución y tampoco lo está haciendo”, lamentó.

A criterio del coronel Vela, los dos errores más grandes de la Fuerza Armada fueron la masacre de El Mozote y lugares aledaños, a quien señaló como responsable al coronel Natividad Cáceres y no el coronel Domingo Monterrosa Barrios; y el asesinato de los jesuitas, cuyo responsable fue el general René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de la época.

El coronel Vela dijo que por estos asesinatos se señala como responsable a la Fuerza Armada, sin embargo, debe nombrarse el grupo o la persona que cometió el delito y no culpar a la institución castrense en general.

El militar en calidad de retiro mencionó a los cinco grupos de militares que existieron durante el conflicto armado. El primero es el formador, entre ellos están el coronel Rubio y coronel Larios; el segundo, el académico; el tercero el político, como Vides Casanova, quien es considerado como el peor ministro de Defensa; el curto grupo de militares es el de los cobardes, que se esconde y no quiere compromiso, y por último el soldado, entre los que mencionó al coronel Domingo Monterrosa, y otros que murieron junto a él, cuando la guerrilla derribó el helicóptero en el que viajaba todo el estado mayor del Batallón Atlacatl, entre otros.

Asimismo, consideró como el principal factor para la negociación y firma de los Acuerdos de Paz la masacre de los jesuitas de la UCA, el 16 de noviembre de 1989.

El coronel Vela ha visitado varios medios, incluido Diario Co Latino, para presentar el libro de su autoría “Más allá del Conflicto Armado Interno 1970-1981, tomo I, en el que aborda varios temas que podrían calificarse como polémicos, pues contrastas con otras versiones que incluso han sido tomadas como verdad.

Un ejemplo de este tema polémico es el caso de El Mozote, en el que Vela exime de cualquier responsabilidad al coronel Monterrosa, comandante general del Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl, y responsabiliza a un subalterno, al también coronel Natividad de Jesús Cáceres.

Los mismo con los muertos producto de la estampida durante del sepelio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, pues, mientras la historia habla de participación de efectivos militares apostados en el Palacio Nacional y ex Bando Hipotecario (Hoy Binanes), el coronel Vela asegura que fueron los propios rebeldes armados los que hicieron detonar bombas y dispararon, lo que provocó la estampida. Y pone como testigo al difunto ex comandante Raúl Mijango y al sacerdote Jesús Delgado, entre otros.

