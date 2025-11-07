Hacienda pide ratificación de $135 millones en préstamos para Surf City Fase II

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Ministerio de Hacienda ha pedido a la Asamblea Legislativa la ratificación de dos préstamos que totalizan $135 millones para financiar el programa “Surf City Fase II”.

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, envió dos decretosal parlamento para ratificar dos préstamos, uno con el Fondo OPEP y el otro con el BCIE. Estos fueron enviados a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

El primero de ellos es con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, por $70 millones, autorizado el 1 de octubre y suscrito el 9 del mismo mes. El segundo, con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $65 millones, autorizado el 7 de octubre y suscrito el 30 del mismo mes. Ambos decretos no mencionan rubros, partidas ni proyectos u obras a realizarse.

El BCIE, en su sitio web, informó que con los fondos para financiar el programa permitirá ampliar 8.2 kilómetros de la ruta CA02W a cuatro carriles, entre la residencial Xanadú y la playa El Zonte, construir el puente sobre el río Huiza en el cantón Melara e instalar dos plantas de tratamiento de aguas residuales en el área de influencia de las playas de El Majahual, San Blas, El Cocal, Conchalío, San Diego y Cangrejera, en el departamento de La Libertad.

El diseño de la carretera contempla la movilidad sostenible, incorporando una ciclovía de dos sentidos, amplias aceras y espacios públicos seguros para usuarios no motorizados, y el fomento de la salud, a través de la actividad física. También se integrarán Sistemas Inteligentes de Transporte para anticipar acciones de agilización y control de tráfico, y elevar los niveles de seguridad vial.

En los primeros decretos, Hacienda mencionó que los fondos “tienen el propósito de continuar realizando esfuerzos alineados a las prioridades estratégicas para el crecimiento económico del país, a través de la inversión en infraestructura pública en algunas zonas focalizadas con potencial económico y turístico”.

De igual manera, el decreto señaló que “se busca garantizar la conectividad vial en la red de carreteras de forma eficiente y segura, lo que permitirá la movilidad de bienes y personas y disponer de una infraestructura de saneamiento adecuada y suficiente para el tratamiento de aguas residuales, como parte de la estrategia de desarrollo económico, estimulando la inversión privada”.

Estos préstamos serán estudiados en la Comisión de Hacienda en la sesión del lunes, ya que los viernes, la utilizan para escuchar a funcionarios con respecto al Presupuesto 2026.

