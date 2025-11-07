Talticpac 35 años promoviendo la música inspirada en nuestra ancestralidad 

Compartir

Concierto conmemorativo en Antiguo Cuscatlán

Por: Iván Escobar

Sonidos ancestrales provenientes de la madre tierra, inspirados en la naturaleza, música destinada a las deidades y los orígenes de estos territorios, son parte de las melodías y cantos que ofrece en cada presentación el grupo salvadoreño Talticpac. Esto y más, es lo que podrá disfrutar el público, el próximo sábado 15 de noviembre, en un concierto conmemorativo que tendrá lugar en el Palacio Municipal de las Artes de Antiguo Cuscatlán.

Sí, después de más de tres décadas, la agrupación sigue activa en su rol de tomar la historia y la originalidad para desarrollar sus obras musicales, utilizando instrumentos prehispánicos, afinando las cuerdas de los instrumentos modernos y ajustando las frecuencias en cada presentación. En el marco de sus 35 años de fundación están listos para dar lo mejor de sus interpretaciones, confirmó Benjamín Palomo, fundador de la agrupación. El concierto está programado a partir de las 5:30 de la tarde, y su costo es de $5 dólares, señalaron los organizadores.

Talticpac, se puede traducir del náhuat como: “lo que está sobre la tierra, sobre la bóveda celeste”. Esta agrupación surgió en 1987, en tiempos que el país enfrentaba los efectos de una cruenta guerra, en estos tiempos el colectivo de investigadores interesados en “valorizar y rescatar la tradición indígena de El Salvador, en el sentido de dar a conocer su riqueza a través de la música y otras expresiones culturales”, comienzan su labor, compartió Palomo, musicólogo de la agrupación y quien en la actualidad sigue en la difusión de estos contenidos.

Con el tiempo Talticpac se fue adentrando en los orígenes de la cultura, de lo autóctono, se interesaron más en la música, en los sonidos, en las vibraciones, en las melodías, es así que orientan su trabajo a la producción artística, con música inspirada en la ancestralidad. Palomo comenzó el esfuerzo de investigación junto a Ricardo Funes, luego este trabajo se fue orientando más a la parte de la música, donde Palomo por su trayectoria tomó las riendas ya desde la óptica artística, sin dejar de lado la investigación.

Y es que la agrupación inició sus primeros trabajos estudiando la lengua ancestral, el náhuat, aportando cada quien ciertos conocimientos, investigando, y visitando las comunidades. Esa labor y acercamiento a la lengua náhuat permitió a los integrantes del grupo conectar con los sonidos, la música, los cantos y las vibraciones.

Los Instrumentos que la agrupación utiliza en sus presentaciones van desde flautas, pitos-flautas y silbatos de barro todos precolombinos encontrados en territorio salvadoreño, añade el también escritor y catedrático universitario. Otros instrumentos son: el Tepunahuaste, instrumento que es un tronco de madera con dos lengüetas, cuyos sonidos vibrantes y envolventes dan identidad a cada melodía.

Talticpac se caracteriza por sus composiciones originales, con profundo sentimiento de “la vena indígena por donde todavía fluye la sangre de nuestros antepasados”. También es una agrupación que su música propia es gracias a la fusión de instrumentos precolombinos con modernos.

A escala nacional e internacional Talticpac ha ofrecido conciertos en los cuales promueven las artes, la cultura autóctona, dan a conocer la herencia ancestral. Hoy están listos una vez más para dar lo mejor y compartir con el público salvadoreño.

De los fundadores quedan cuatro integrantes en la agrupación: César Merlos, René Palomo, Benjamín Palomo, Iván López, José Benjamín Jr. (nuevo), Ignacio Palomo (nuevo).

