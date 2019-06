“Neymar quiere volver”, dice el vicepresidente del Barcelona

Barcelona/España/AFP

“Neymar quiere volver al Barça”, confirmó Jordi Cardoner, vicepresidente del club azulgrana, asegurando que la junta directiva no ha estudiado por el momento este dosier ni ha abierto contacto con el delantero brasileño del París Saint-Germain.

“Lo que sí es correcto, a día de hoy, es lo que he leído, he oído, lo que parece cierto, es que Neymar quiere volver al Barça”, declaró Cardoner en una rueda de prensa en el Camp Nou. “Es probable que Neymar quiera volver al Barça, pero nosotros, en la junta directiva, no nos lo hemos planteado, este tema no se ha puesto encima de la mesa”, añadió.

Neymar, que en 2017 dejó el club azulgrana por un montante récord de 222 millones de euros para jugar en el PSG, estaría interesado en regresar, según varios medios españoles.

El diario deportivo Sport publicó en portada el martes que el brasileño de 27 años y el Barcelona han llegado a “un acuerdo verbal” para un regreso con un contrato de cinco años.

Según varios medios, en caso de recibir una oferta astronómica, el PSG no se opondría a una salida del atacante, actualmente lesionado y fuera de la Copa América, que además se enfrenta a una acusación de violación. Pero la operación está lejos de ser sencilla.

Una opción para su regreso al Barcelona, es que este club incluya en la operación a varios jugadores, como el también brasileño Philippe Coutinho, fichado por 120 millones más 40 en variables precisamente para sustituir a su compatriota hace 18 meses.