Listos los cuartos de Copa Oro con favoritos y sorpresas

Cerrada la fase de grupos de la Copa Oro-2019, mañana inician los cuartos de final en la que los sorprendentes Haití y Curazao llaman la atención tanto como los favoritos de siempre, México y Estados Unidos.

Mexicanos y estadounidenses volvieron a cumplir –como lo han hecho en todas las ediciones de la Copa Oro– con su obligación de superar la primera fase.

Los haitianos lo han hecho por cuarta vez –antes lo lograron en 2002, 2009 y 2015– y los curazaleños han dado la campanada al meterse a cuartos de final por primera ocasión. Las eliminatorias comenzarán en el Estadio NRG de Houston con capacidad para 72.000 espectadores, donde se enfrentarán Haití y Canadá en el juego preliminar y México con Costa Rica en el duelo estelar.

Dirigida por el martiniqués Marc Collet, en la fase de grupos la selección haitiana superó como se esperaba a Bermudas y a Nicaragua, pero el golpe maestro lo dio con su triunfo de 2-1 sobre Costa Rica viniendo de atrás. De esta manera, cerró como líder del Grupo B con nueve puntos.

La escuadra canadiense del inglés John Herdman fue segunda del Grupo A con seis unidades tras imponerse con sencillez a Martinica y Cuba; aunque perdió con México, le hizo partido con orden táctico. Este equipo cuenta en la delantera con Jonathan David, quien con cinco goles y 19 años es el líder de goleo de la Copa.

Por su lado, México cerró como puntero del Grupo A con nueve puntos y la mejor ofensiva de la primera ronda con 13 goles a favor. Aun así, su seleccionador, el argentino Gerardo Martino, quedó sumamente molesto por los tres goles que recibió en la primera ronda, uno de Canadá y dos de Martinica.

El rival azteca será Costa Rica, segunda del Grupo B con seis puntos. Es una selección que pretende desplegar el futbol ofensivo que profesa el uruguayo Gustavo Matosas, un director técnico muy conocido en México, donde ganó dos títulos con el León, y que confía en echar del torneo al ‘Tricolor’.

La hazaña de Curazao

La segunda doble cartelera tendrá lugar el domingo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, que tiene aforo para 69.100 personas y donde Jamaica se topará con Panamá en la primera función; en la segunda se medirán Estados Unidos y Curazao.

Para Jamaica, la ronda de cuartos es sólo una escala para llegar a la final y la posibilidad de hacer ajustes, ya que si bien ganó el Grupo C no lo hizo con autoridad y sólo acumuló cinco puntos. Los ‘Reggae Boyz’ fueron capaces de ganarle a Honduras, pero no pasaron del empate ante El Salvador y Curazao. La escuadra jamaicana cruzó su camino con el de Panamá que se hizo del subliderato del Grupo D con seis puntos. El equipo canalero llegó a esta Copa Oro con la ilusión de ganarla a sólo cuatro meses de que el histórico Julio César Dely Valdés comenzara su segunda etapa como seleccionador.

De los protagonistas de la última llave, el equipo curazaleño se repuso de una derrota ante El Salvador al inicio del torneo, luego logró ante Honduras el primer triunfo de su historia en Copa Oro por 1-0 con gol de Leandro Bacuna y consiguió la clasificación con un empate agónico, 1-1 con Jamaica, gracias a la anotación que Jurien Gaari firmó al minuto 90+3.

El nivel de dificultad se elevará exponencialmente para Curazao ante Estados Unidos, que fue líder del Grupo D con nueve puntos. La escuadra dirigida por Gregg Berhalter y defendida en el arco por Zack Steffen y Sean Johnson fue la única que no recibió gol en la fase de grupos.