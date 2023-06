MTP denuncia que presidente Bukele incumplió promesa de mejorar condiciones de policías

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP) recordó al presidente de la República, Nayib Bukele, que a cuatro años de su gobierno no ha cumplido su promesa de campaña. En 2019 firmó con su puño y letra frente a muchos agentes un compromiso para mejorar las condiciones del personal.

“Cuatro años han pasado y su palabra no se ha honrado, hoy se le olvidó y simplemente no cumplió, el gobierno no ha sido capaz de reivindicar a cuatro personas, hacerles justicia y restituirlos en sus puestos de trabajo”, señaló el MTP.

Marvin Reyes, secretario general del MTP, reiteró que a 4 años del gobierno del presidente Bukele no se les ha hecho justicia en sus casos de destitución, lejos de eso, se promovió la ratificación de su destitución y otros dirigentes.

“La promesa de campaña de restituir a los afectados ha quedado en el olvido, fue algo que se hizo humo, lejos de eso se promovieron las ratificaciones de nuestras destituciones, nuestros casos no han tenido justicia como él lo prometió en su campaña”, sostuvo.

Asimismo, dijo que en este tiempo se ha promovido la persecución, injusticia y despidos al interior de la corporación policial, son cuatro años de mentiras, promesas incumplidas, no hubo mejoramiento de salario para los miembros de la PNC.

El MTP denunció que a cuatro años del gobierno de Bukele siguen sin ser sujetos de crédito, no se hicieron colonias o residenciales para policías, tampoco modernizó la institución, ni mejoró la flota vehicular, ya que los agentes siguen comprando las balas de su dinero.

Según el MTP, durante la campaña Bukele firmó un documento donde se comprometió que al ser el presidente de la República aumentaría el salario del trabajador policial, que le asegure una vida digna junto a su núcleo familiar,

Otras de las promesas fue promover incrementos salariales dignos para el personal administrativo, así como también, generar las condiciones para el crecimiento profesional dentro de la institución policial. Incluir al personal administrativo en el escalafón; programas de salud mental para atender el estado emocional de los trabajadores policiales.

El presidente también prometió aumentar el monto del seguro de vida para todos los trabajadores policiales; promover la entrega de bonos como un incentivo permanente al esfuerzo del personal operativo y administrativo; beneficiar a la familia de los policías asesinados recibiendo en forma vitalicia, un porcentaje significativo del salario que devengaba el trabajador policial, el cual le permita suplir sus necesidades básicas.