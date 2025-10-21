MOVIR presenta a la PDDH documentación de casos de detenciones arbitrarias en el régimen

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) presentó a la procuradora de derechos humanos más de 100 casos de detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción. MOVIR lamentó las declaraciones de Raquel Caballero en la Comisión Política donde afirmó que no había recibido denuncias de torturas en las cárceles salvadoreñas.

Samuel Ramírez, de MOVIR, recordó que en la Comisión Política de la Asamblea, la actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara negó que existieran torturas y graves violaciones a derechos humanos en las cárceles salvadoreñas. Caballero de Guevara buscaba ser reelecta en la PDDH y seguir con el poco o nulo trabajo respecto a los inocentes detenidos bajo el régimen de excepción.

Por ello, el MOVIR y los familiares de las víctimas se hicieron presentes a la PDDH para presentar más documentación sobre sus detenidos inocentes, que demuestran que no tienen vinculación con pandillas.

“Ahora, ya demostró que es una procuradora (Raquel Caballero) al servicio del gobierno, es una tapadera”, lamentó Ramírez, en referencia a que guarda silencio sobre las múltiples violaciones a derechos humanos que se ejecutan desde el Gobierno de Nayib Bukele.

A juicio de Ramírez, la misión de la procuradora es “seguir tapando la violación a los derechos humanos”; sin embargo, “debe entender que ella se debe al pueblo salvadoreño, la Procuraduría de los Derechos Humanos no es propiedad del presidente, ni la bancada cian, es un resultado de la sangre de más de 100.000 salvadoreños durante la guerra de los 80s y para defender esos derechos es que se creó la PDDH”.

MOVIR presentó una carta a la PDDH acompañado de familiares de detenidos bajo el Estado de Excepción. Pero no la recibieron. MOVIR presentó un aproximado de 150 denuncias de capturas arbitrarias. “Entre ellas de torturas y de verificaciones médicas que no se han hecho efectivas. Queremos evidenciar que la procuradora mintió (en la Comisión Política) y fue un trabajo nada diligente para las víctimas durante este periodo que pasó. Ahora queremos comprometerla para que haga bien su trabajo, que cumpla con la ley”.

El pasado 15 de octubre, la Asamblea reeligió a Raquel Caballero de Guevara para procuradora de DDHH, siendo su tercer periodo: 2016-2019, 2022-2025 y 2025-2028. Todo su periodo anterior estuvo expectante del régimen de excepción pero no hubo pronunciamientos en contra de las violaciones a derechos humanos; el trabajo fue poco o nulo con respecto a este tema.

