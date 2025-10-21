Asamblea ratifica préstamo por $150 millones para educación

Compartir

La Asamblea Legislativa ratificó, con 57 votos, un préstamo entre El Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de $150 millones para financiar el “Programa de Trayectorias Educativas Completas y su Resiliencia al Cambio Climático”.

Este programa tendrá como propósito, según el Gobierno, expandir la cobertura educativa y mejorar la calidad del sistema escolar público.

El oficialismo aseguró que el programa beneficiará a más de 39,000 estudiantes de distintos centros escolares del país, a más de 10,000 alumnos en modalidades educativas flexibles y 5,000 familias recibirán material didáctico. Además, se capacitará a 280 docentes para atender con mayor inclusión a estudiantes con discapacidad.

El proyecto beneficiaría 65 centros escolares en todo el país, así como a 1,500 estudiantes con discapacidad. Además, se implementarán 10,000 modalidades educativas flexibles para facilitar el acceso al sistema, especialmente de 4,500 menores retornados al país.

El plan también contempla la ampliación de cupos desde parvularia hasta bachillerato, el fortalecimiento institucional ante emergencias climáticas y la mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediante la capacitación docente y el uso de metodologías adaptadas a las necesidades del alumnado.

