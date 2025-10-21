Página de inicio » Articulos » BUKELE DIJO AYER QUE ÉL HA INVERTIDO MAS EN EDUCACIÓN…PERO NO LO CUENTA TODO
Ministerio de Educación ha cerrado cerca de 25 centros escolares, entre ellos la Escuela de Educación Parvularia, Comunidad Jardín, en Mejicanos, San Salvador. Foto Diario Co Latino/cortesía

BUKELE DIJO AYER QUE ÉL HA INVERTIDO MAS EN EDUCACIÓN…PERO NO LO CUENTA TODO

BUKELE DIJO AYER QUE ÉL HA INVERTIDO MAS EN EDUCACIÓN…PERO NO LO CUENTA TODO

Por David Alfaro
21/10/2025

En 2023 y 2024, por ejemplo, los presupuestos de educación anunciados por el gobierno de Bukele fueron de 1,502 y 1,566.9 millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, la ejecución real fue de 1,165 millones en 2023 y 1,313 millones en 2024. Bukele ha hecho énfasis únicamente en los montos anunciados, dejando de lado la diferencia entre lo proyectado y lo efectivamente gastado.

Fuente 2023:
https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGP-RE-2023-RED23.pdf

Fuente 2024:
https://transparencia.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-DGP-IF-2024-ISD24.pdf

Punto importante es que, en virtud de los 7 años de reserva de gastos y contrataciones, no se sabe cómo y en qué ha gastado todo ese dinero pues se gasta menos en salarios. Además, las escuelas están en pésimo estado y se han recortado al mínimo los paquetes escolares, desayunos, uniformes y zapatos. ENTONCES,

¿ADÓNDE FUE A PARAR TODO ESE DINERO?

A pesar de los presupuestos altos, durante sus gobiernos se han despedido a muchos profesores, cerrado cerca de 100 escuelas y reducido personal del Ministerio de Educación, lo que afecta directamente la cobertura y la calidad educativa.

En gobiernos anteriores del FMLN, los presupuestos educativos se ejecutaban prácticamente al 100%, asegurando que la totalidad de los recursos asignados se tradujeran en inversión efectiva.

La trampa está en cómo se presentan los números: se pueden anunciar cifras históricamente altas, pero gran parte de ese dinero no se ejecuta realmente en educación. Además, dentro del presupuesto hay partidas que se priorizan, como infraestructura o proyectos especiales, mientras se recortan salarios o se cierran escuelas. Así, aunque los presupuestos totales sean altos, la realidad en el terreno puede ser muy distinta.

