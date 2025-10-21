BUKELE DIJO AYER QUE ÉL HA INVERTIDO MAS EN EDUCACIÓN…PERO NO LO CUENTA TODO

Por David Alfaro

21/10/2025

En 2023 y 2024, por ejemplo, los presupuestos de educación anunciados por el gobierno de Bukele fueron de 1,502 y 1,566.9 millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, la ejecución real fue de 1,165 millones en 2023 y 1,313 millones en 2024. Bukele ha hecho énfasis únicamente en los montos anunciados, dejando de lado la diferencia entre lo proyectado y lo efectivamente gastado.

Fuente 2023:

https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGP-RE-2023-RED23.pdf

Fuente 2024:

https://transparencia.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-DGP-IF-2024-ISD24.pdf

Punto importante es que, en virtud de los 7 años de reserva de gastos y contrataciones, no se sabe cómo y en qué ha gastado todo ese dinero pues se gasta menos en salarios. Además, las escuelas están en pésimo estado y se han recortado al mínimo los paquetes escolares, desayunos, uniformes y zapatos. ENTONCES,

¿ADÓNDE FUE A PARAR TODO ESE DINERO?

A pesar de los presupuestos altos, durante sus gobiernos se han despedido a muchos profesores, cerrado cerca de 100 escuelas y reducido personal del Ministerio de Educación, lo que afecta directamente la cobertura y la calidad educativa.

En gobiernos anteriores del FMLN, los presupuestos educativos se ejecutaban prácticamente al 100%, asegurando que la totalidad de los recursos asignados se tradujeran en inversión efectiva.

La trampa está en cómo se presentan los números: se pueden anunciar cifras históricamente altas, pero gran parte de ese dinero no se ejecuta realmente en educación. Además, dentro del presupuesto hay partidas que se priorizan, como infraestructura o proyectos especiales, mientras se recortan salarios o se cierran escuelas. Así, aunque los presupuestos totales sean altos, la realidad en el terreno puede ser muy distinta.

