Francisco Hirezi, ex alcalde de Zacatecoluca continúa proceso en libertad condicional

El médico Francisco Salvador Hirezi, exalcalde de Zacatecoluca, departamento de La Paz, continuará su proceso con medidas sustitutivas a la detención, ya que desde noviembre de 2023 tenía carta de libertad, pero no se había hecho efectiva hasta inicios de octubre de 2025.

Ivania Cruz, vocera y abogada de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), explicó que hacer efectiva la libertad de Francisco Hirezi es una resolución dada desde hace tiempo, producto de la defensa quien interpuso en su momento un habeas corpus, a través de la cual se le concedió la libertad con medidas sustitutivas.

“La Dirección General de Centros Penales todo este tiempo ha estado incumpliendo una resolución judicial, aquí se comprueba la ilegalidad de la administración del presidente Bukele, en no acatar la ley como corresponde, no es un favor el que le han hecho al doctor Hirezi, es el cumplimiento de la ley y los derechos que él tiene”, indicó la abogada desde el exilio.

Según Cruz, al ex alcalde de Zacatecoluca se le ha cumplido la libertad condicional, porque el caso todavía está en la Sala de lo Penal, esto producto de una denuncia constante que se ha venido dando, ya que estuvo detenido de forma injusta aun teniendo carta de libertad.

“Este es uno de los miles de casos en que se encuentran muchos presos, a quienes no se les cumplen las medidas

sustitutivas a la detención; nos alegramos porque él está afuera, aunque no ha sido fácil este proceso para él ni para su familia”, recalcó la abogada.

En mayo de 2023, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, por unanimidad, condenó al doctor Francisco Salvador Hirezi Morataya, exalcalde de Zacatecoluca, a 18 años de cárcel por los supuestos delitos de negociaciones ilícitas y cohecho impropio.

Las investigaciones fiscales iniciaron en agosto de 2020 contra el exfuncionario que llegó a la comuna bajo la bandera del FMLN.

