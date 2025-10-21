El principal obstáculo de la inversión extranjera es el régimen de excepción: Carlos Araujo

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El analista político, Carlos Araujo, aseguró que el régimen de excepción le sirve al gobierno para controlar a la oposición y voces críticas, no para garantizar la seguridad. A los pandilleros pueden capturarlos bajo investigación y al estar tatuados son criminales evidentes.

Araujo recalcó que el régimen de excepción vigente desde hace más de 40 meses, le está haciendo daño al país, porque si no hay seguridad jurídica la inversión no llegará, por lo cual, es necesario restituir el debido proceso y respetar el sistema de justicia con independencia, ese sería el detonante de un crecimiento económico.

“El principal obstáculo de la inversión extranjera en El Salvador es el régimen de excepción y la política de seguridad, pues con ellas no existe la certeza jurídica que el inversionista requiere”, expresó el analista durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Gobierno a favor de la gran empresa

Según Araujo, el Estado debe entender que a las microempresas se les debe ayudar, facilitarles para generar actividad económica es como el país crecerá, sin embargo, todos los proyectos de este gobierno están destinado para las grandes empresas.

Las micro y pequeñas empresas son el motor y la columna vertebral de la economía de cualquier país, pero en El Salvador están abandonadas, la Asamblea Legislativa ha aprobado exenciones de impuestos este año a las grandes inversiones, no así a las microempresas, pese a que aportan el 50% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Es impresionante la actividad económica que se genera de las MYPES, pero no hay políticas públicas orientadas a ellas, este gobierno no tiene capacidad de entender la dinámica económica de nuestro país”, dijo.

Turismo

El concepto de turismo que se está generando es para el exterior. En el golfo hay nuevos hoteles, pero eso no es para los nacionales, sino para los extranjeros y hermanos lejanos que tienen recursos de vacacionar”, afirmó.

El analista político consideró que la visión de desarrollo del gobierno es mercantilista, la cual sólo busca desarrollar un pueblo para grandes empresas, por qué no crean kioscos en ciertas zonas del Centro Histórico de San Salvador manejados por vendedores ambulantes, el beneficio económico no está integrado para los comerciantes informales.

A la vez, externó que el gobierno se está gastando el dinero en cosas no prioritarias, no hay medicinas ni insumos en los hospitales, el Seguro Social está quebrado a pesar de tener su propio presupuesto, no hay medicamentos importantes para enfermedades crónicas o cáncer, y se reporta un creciente número de casos de infecciones hospitalarias provocadas por bacterias resistentes a los antibióticos.

