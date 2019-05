Monseñor Romero: mártir por amor a los pobres

Deborah López

@DiarioCoLatino

En la celebración del sexto domingo de Pascua, la feligresía que asistió a la santa misa oficiada en la Cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador, recordó aquel 23 de mayo de 1999 en el que se celebró la primer eucaristía, a la vez, la beatificación del mártir Óscar Arnulfo Romero, en la misma fecha, en el año 2015.

“Lo primero que vale la pena que recordemos hoy, conmemorando el nacimiento de nuestra comunidad, es la importancia que tiene estar unidos a Jesús no solo sentimentalmente, sino, el significado de vivir como Jesús vivió”, expresó el sacerdote jesuita Xavier Alegría, quien ofició la eucaristía.

Para los creyentes, hacer memoria de ambos acontecimientos es mantener un recuerdo vivo de la misión de la iglesia y de un personaje valioso, que fue víctima de la injusticia por ayudar a los más desprotegidos. “Monseñor Romero es un santo universal que se pareció mucho a Jesús. Fue un mártir de la justicia porque se puso al lado de los pobres y porque dio su vida”, pronunció el párroco.

Asimismo, invitó a los feligreses que así como Jesús y Romero amaron especialmente a los pobres, a los marginados y excluidos, la Iglesia de Dios debe ser fiel a lo que Jesús dejó, “que nos amáramos los unos a los otros como él nos amó”. “Hay que trabajar unidos para que este mundo sea más justo, para que todas las personas puedan tener un trabajo digno, para que se haga justicia y se pueda conseguir tener un mudo solidario y fraternal”, sostuvo.

También hizo énfasis en que Monseñor Romero, a menudo habla con Dios, se sentía como un gran amigo de Dios y se llenaba del amor de Dios cuando rezaba, “pero cuando predicaba nos recordaba que no podemos amar a Dios sino amamos al hermano. Por eso fue mártir, porque amó tanto a los pobres que dijo: no puedo callar si los pobres no pueden vivir con dignidad”, añadió.

La Iglesia Católica es una iglesia perseguida y con muchos mártires. Pero, la voluntad de Dios es el bien de todos los seres humanos.

“Ser fiel a Monseñor Romero, es mantener vivo el recuerdo en agradecimiento por ser un pastor que dio su vida por el pueblo, y eso nos ayudará para que nosotros demos la vida también por los demás”, manifestó.