Jasael Torres electo como secretario de la Juventud del FMLN

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Cerca de 2 mil 672 jóvenes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), participaron con mucho entusiasmo en el proceso de elecciones internas, para elegir la nueva dirección de la Juventud, donde resultó electo Jasael Torres, como el Secretario Nacional de Juventud y Bianca Elizabeth Ramos, como secretaria adjunta para un periodo de cinco años.

El nuevo secretario de la Juventud, manifestó que asume esa tarea con humildad, pero también con mucha responsabilidad, porque no será un trabajo fácil y para eso pidió la unidad de todos los sectores del partido.

“Hoy más que nunca debemos estar muy unidos, recordemos que el enemigo no está en casa, el enemigo está afuera, las batallas que se vienen no las vamos a ganar sino estamos juntos. En esta jornada no ha habido vencedores ni vencidos, sino un solo ganador y es el FMLN, seamos nosotros esa nueva generación leales y vencibles, seguidores de Farabundo”, aseguró Torres.

En total se inscribieron tres candidatos a la Secretaria General de la Juventud efemelenista, Jasael Torres, Edwin Ulises Rivera y Rosa Beatriz Ortiz, mientras, que para secretario adjunto los aspirantes fueron Bianca Elizabeth Ramos y José Marvin Torres.

De acuerdo a los estatutos del partido en estas elecciones, solamente tienen la posibilidad de emitir el sufragio los militantes inscritos en el padrón del FMLN, que es de 2 mil 600 jóvenes menores de 31 años.

Manuel Melgar, miembro de la Comisión Política del Frente, envió un mensaje de unidas a la juventud del partido, a fin de salir victorioso de este proceso de cambio, luego de los comicios presidenciales del pasado 3 de febrero. “Si en un momento los viejos nos equivocamos dividiendo el partido, no lo hagan ustedes, ese no es un buen camino, el camino es la unidad”, recalcó.

El dirigente efemelenista, externó que el gran valor de las elecciones internas, es la unidad del partido, por lo cual, todo el proceso ha sido democráticamente donde gana el que tiene más votos y el respaldo de la juventud. También, dijo que los jóvenes son columna importante del FMLN en la batalla electoral y política, que levantarán la bandera heroica del mayoritario partido de izquierda en el país.

Asimismo, aplaudió que los jóvenes hayan tomado la opción de pertenecer a un partido como el FMLN, socialista, democrático y revolucionario, la fuerza que ha transformado El Salvador y lo ha ubicado en una ruta distinta en la historia, ya que es en los gobiernos del Frente donde se inició con la educación gratuita desde kínder hasta la universidad, se entregaron paquetes escolares.

Además, se dio la reactivación del agro, implementación del programa Jóvenes con Todo, entrega de 83 mil títulos de propiedad a los campesinos, avances en la seguridad pública, reforma de salud exitosa y desarrollo de políticas públicas.

“Ustedes, los jóvenes son el relevo generacional en un partido revolucionario, debemos sentirnos satisfechos que transformamos El Salvador en otro país. La juventud es la energía, la fuerza, el futuro y el cambio, son esa fuerza motora que debe continuar luchando para defender y profundizar los cambios”, prosiguió Melgar.

Durante la jornada se instalaron quince mesas de votación integradas por colaboradores de la Comisión Especial Electoral (CEE), por un observador que representa a cada candidato a la Secretaría Nacional, esto fue a petición de los aspirantes para garantizar la transparencia del proceso.