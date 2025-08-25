Monseñor Romero exhorta a vivir la alegría de pertenecer a al reino de Dios

“La humanidad es una continua peregrinación y Cristo quiere caminar con la historia de todos los tiempos, Cristo estuvo con los antepasados, está ahora y estará con la posteridad”

Alma Vilches

Durante la eucaristía dominical celebrada en la Cripta de Catedral Metropolitana se reflexionó el mensaje de Monseñor Romero, quien en aquel momento hizo un llamado a vivir la alegría de pertenecer al reino de Dios, pese a las situaciones trágicas.

“Quisiéramos que esta palabra fuera luz, esperanza y fe en los acontecimientos de todos, que se alimentan de su palabra y vayan caminando firme porque sabe que va con el Señor, y hacia donde marcha”, enfatizó el profeta mártir.

Los verdaderos católicos, dijo monseñor Romero, deben sentirse orgullosos de pertenecer a una iglesia cuya característica es ser misionera y peregrina, una iglesia escatológica, no se queda en las cosas de la tierra mira también hacia el cielo y en proceso de conversión.

Según el entonces arzobispo de San Salvador, el gran problema de América Latina es que llamándose oficialmente cristiana no es antorcha de fe, porque sus cristianos se han pervertido, iban como los peregrinos por el desierto hacia la tierra prometida, pero, adorando a los ídolos del dinero y promoviendo las groserías del abuso de autoridad.

“Da lástima pensar que muchos de esos hombres que asesinan, torturan, pisotean al país, son cristianos, necesitan una reconversión, porque cómo van a ser luz en el mundo; tratemos de ser misioneros de nuestra propia familia, desde el cargo público que ejercen; cuánto bien harían los ministros, empleados, maestros, profesionales, si todos sintieran que su trabajo es necesario para ganarse la vida, así como para ser misioneros de sus propios amigos”, manifestó Monseñor Romero en su homilía del 21 de agosto de 1977.

Señaló que la iglesia no puede ser cómplice de ninguna ideología, tampoco puede ser comunista ni capitalista, porque el capitalismo sólo está viendo la felicidad en el dinero y cosas en la tierra, por eso la iglesia se vuelve a los pobres; nadie tan ambicioso como los santo y cristianos, porque ambicionan no un reino de esa tierra, sino el reino de la eternidad, donde los hombres vivirán para siempre la alegría de haber colaborado con el Reino de Dios.

Durante la procesión de ofrendas en la misa dominical, la Comunidad de la Cripta Monseñor Romero, presentó una canasta de víveres, simbolizando que se cumple con su deber de compartir solidariamente los frutos de su trabajo con los hermanos mayormente desprotegidos.

