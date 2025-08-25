Muere el empresario Ricardo Poma

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Grupo Poma confirmó la muerte del empresario Ricardo Poma, quien desde muy joven se involucró en gremiales empresariales e instituciones sociales a las que dedicó buena parte de su vida.

“Después de enfrentar con fortaleza y determinación dificultades de salud por un extendido periodo, fue llamado a la presencia de Dios. Compartió sus últimos momentos al lado de su familia: su esposa Michelle y sus hijos, Fernando, Alberto, Andrés y Alicia, hermanos, sobrinos y nietos”, expresó la familia a través de un comunicado.

Poma fue el tercer hijo del matrimonio entre el empresario Luis Poma y Alicia Poma Delgado, nació el 3 de mayo de 1946, en la ciudad de San Salvador; junto a sus hermanos, María Elena, Roberto († 1977), Eduardo y Ernesto conformó la tercera generación de la familia Poma en El Salvador.

Ricardo P9ma se graduó de la Universidad de Princeton como Ingeniero Industrial y obtuvo una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Harvard, se integró a la empresa familiar en 1969 como gerente general de Industrias Metálicas, una de las empresas predecesoras de Solaire.

En 1973 se unió a Grupo Roble, donde lideró, primero, desde la gerencia general y luego como presidente de la división inmobiliaria.

Desde la década de los noventa asumió las riendas del conglomerado familiar, conformado ya por cinco divisiones operativas: Excel, Roble, Real Hotels & Resorts, Solaire y Autofácil; logró internacionalizar su presencia a 10 países de América a través de exitosas estrategias multimarca y multipaís.

Asimismo, lideró la Fundación Poma y la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano (FUSAL), iniciadas por su padre a mediados de los ochentas, e instituyó en 2013 la Fundación Renacer, junto a su esposa Michelle y sus hijos, Fernando, Alberto y Andrés.

En 1993, su compromiso sentó un precedente al liderar la creación de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), una casa de estudios enfocada en la formación de los futuros líderes de la región, siguiendo los objetivos de excelencia académica y oportunidad para todos.

Más de treinta años han transcurrido, y los frutos de la ESEN se evidencian en sus más de 2,600 graduados, altamente demandados y reconocidos en el mundo laboral.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...