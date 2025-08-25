Página de inicio » Nacionales » Muere el empresario Ricardo Poma
Empresario Ricardo Poma. Foto cortesía

Muere el empresario Ricardo Poma

Redacción Nacionales 25 agosto, 2025 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en Muere el empresario Ricardo Poma 81 Vistas

Compartir
        

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Grupo Poma confirmó la muerte del empresario Ricardo Poma, quien desde muy joven se involucró en gremiales empresariales e instituciones sociales a las que dedicó buena parte de su vida.

“Después de enfrentar con fortaleza y determinación dificultades de salud por un extendido periodo, fue llamado a la presencia de Dios. Compartió sus últimos momentos al lado de su familia: su esposa Michelle y sus hijos, Fernando, Alberto, Andrés y Alicia, hermanos, sobrinos y nietos”, expresó la familia a través de un comunicado.

Poma fue el tercer hijo del matrimonio entre el empresario Luis Poma y Alicia Poma Delgado, nació el 3 de mayo de 1946, en la ciudad de San Salvador; junto a sus hermanos, María Elena, Roberto († 1977), Eduardo y Ernesto conformó la tercera generación de la familia Poma en El Salvador.

Ricardo P9ma se graduó de la Universidad de Princeton como Ingeniero Industrial y obtuvo una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Harvard, se integró a la empresa familiar en 1969 como gerente general de Industrias Metálicas, una de las empresas predecesoras de Solaire.

En 1973 se unió a Grupo Roble, donde lideró, primero, desde la gerencia general y luego como presidente de la división inmobiliaria.

Desde la década de los noventa asumió las riendas del conglomerado familiar, conformado ya por cinco divisiones operativas: Excel, Roble, Real Hotels & Resorts, Solaire y Autofácil; logró internacionalizar su presencia a 10 países de América a través de exitosas estrategias multimarca y multipaís.

Asimismo, lideró la Fundación Poma y la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano (FUSAL), iniciadas por su padre a mediados de los ochentas, e instituyó en 2013 la Fundación Renacer, junto a su esposa Michelle y sus hijos, Fernando, Alberto y Andrés.

En 1993, su compromiso sentó un precedente al liderar la creación de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), una casa de estudios enfocada en la formación de los futuros líderes de la región, siguiendo los objetivos de excelencia académica y oportunidad para todos.

Más de treinta años han transcurrido, y los frutos de la ESEN se evidencian en sus más de 2,600 graduados, altamente demandados y reconocidos en el mundo laboral.

Tags

Ver también

Ciudadanos recolectarán un millón de firmas para impedir destrucción de El Espino 

Compartir        “La finca El Espino es el lugar donde habitan diferentes aves, y otros animales que …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.