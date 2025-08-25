Colegios privados se suman a disposiciones de ministra sobre corte de cabello y uniforme

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, Javier Hernández, manifestó que las disposiciones de la ministra de Educación, Karla Trigueros, son aplicadas en los centros escolares privados, ya que cada colegio tiene sus propios lineamientos, sin embargo, ahora son reforzados por las autoridades educativas.

Hernández dijo que cada colegio ha recalcado cómo los alumnos deben llegar vestidos, estas órdenes no son para discutirlas ni convencer al padre de familia si le parece o no, sino para cumplirlas como la ministra lo ha estipulado.

“Para todo el país está claro que el caballero que estudia debe de portar un corte de cabello francesa clara, así la Policía Nacional Civil (PNC) si encuentra un caballero con un corte distinto, esté claro que no estudia y le ponga el ojo en lo que hace en horario de estar estudiando”, expresó.

A criterio de Hernández, el propósito de la ministra de Educación con aplicar estas medidas es comenzar a identificar quiénes son los jóvenes rebeldes que no le hacen caso ni a sus padres.

Las señoritas si pertenecen a un colegio deben parecer estudiantes, sin embargo, la mayoría de familias no han podido manejar a veces adolescentes de 14 años que ya no tienen cejas ni pestañas porque utilizan postizas.

“Todo eso debe de cambiar, dejarse crecer las pestañas y cejas propias, quitarse las uñas artificiales y las uñas propias deben de ser cortadas y aseadas; el maquillaje para las señoritas debe de ser únicamente el permitido por la institución o de lo contrario nada de maquillaje”, agregó.

El presidente de la Asociación de Colegios Privados señaló que en el caso de los estudiantes, el pantalón debe tener las características oficiales dadas por la institución educativa, tanto en su ancho como en el largo, el cinturón debe ser del color y la confección que la institución pide. Asimismo, el calzado es de acuerdo a lo estipulado por el colegio.

“El uso de los monogramas de la institución es importante porque es la identificación, porque si usted observa un estudiante, sabe de dónde es, si este niño o joven llegara a estar vulnerado de sus derechos en algún espacio del país, de inmediato se llama a la institución para poder referirlo y auxiliarle”, enfatizó.

