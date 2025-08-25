MARN prevé chubascos y tormentas para la tarde de este lunes

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé para la tarde de este lunes chubascos y tormentas en sectores en la franja volcánica y de la cadena montañosa, especialmente en el occidente y noroccidente, esperando que, hacia el final de la tarde, se extiendan e intensifiquen en sectores de la zona oriental y central.

“En primeras horas de la madrugada del lunes, se prevén tormentas en la costa, y puntuales en sectores de occidente y de oriente. En la noche, las lluvias se mantendrán en el centro y occidente. Se prevén otras formándose en el golfo de Fonseca, alcanzando la zona oriental y costera, durante las tormentas. Además, son posibles vientos fuertes momentáneos que alcancen los 50 kilómetros por hora (km/h)”, indicó el MARN.

Estas condiciones climáticas se deben a la influencia de una onda tropical, con apoyo de sistemas en capas medias y altas, que organizarán la nubosidad para la formación de chubascos y tormentas fuertes y dispersas.

Las temperaturas mantendrán un ambiente muy cálido durante el día, y fresco durante la noche y madrugada.

Medio Ambiente informó que se monitorea una onda tropical al este del Caribe, con bajo a medio potencial de desarrollo ciclónico, aunque su desplazamiento será cercano a la región. En El Salvador se prevé únicamente como onda tropical.

Medio Ambiente enfatizó que para los próximos días se pronostican lluvias y tormentas de moderada a fuerte intensidad, asociadas a sistemas atmosféricos cercanos a El Salvador.

En las últimas horas del domingo, la red de estaciones de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente registró precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la franja montañosa norte, zona oriental y costera entre Usulután y Sonsonate, el acumulado máximo registrado es de 47 milímetros (mm) en la estación Citalá, del departamento de Chalatenango.

Existe alta probabilidad de crecidas repentinas que podrían generar desbordamiento provocando afectación en zonas cercanas a los ríos, sin daños en infraestructura e inundaciones urbanas generando afectación temporal en la movilidad de personas y vehículos, en Usulután, San Miguel, Ciudad Barrios, Sesorí, San Francisco Gotera, Gualococti, Osicala, Perquín, Concepción de Oriente, El Sauce y Santa Rosa de Lima.

Sismos

La Red Sísmica Nacional de El Salvador ha registrado desde las 12:29 p. m. del 21 de agosto, un total de 392 sismos en

San Lorenzo y alrededores, en el departamento de Ahuachapán. De los temblores contabilizados solo 21 han sido reportados como sentidos por la población.

El sismo de mayor magnitud ocurrió el día jueves 21 de agosto, a las 9:31 p. m., con magnitud 4.2 en la escala de Richter, a una profundidad de 5 kilómetros e intensidad de IV en la escala Mercalli Modificada en San Lorenzo.

Por las características de las señales registradas, el origen de esta actividad sísmica es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona.

