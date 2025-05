MINED hunde al magisterio salvadoreño, afirma Bases Magisteriales

Gloria Silvia Orellana

La Asociación Nacional de Educadores, Bases Magisteriales Salvadoreñas, denunció públicamente al titular del Ministerio de Educación, de haber hundido al magisterio salvadoreño en una profunda crisis económica, de salud y de graves violaciones a su marco político legal.

David Rodríguez, secretario general de Bases Magisteriales, expresó que desde el año 2019 no se han revisado los salarios de los docentes. No obstante que la “Ley de la Carrera Docente” tiene establecido, en el artículo 33, que la remuneración de los educadores será fijada tomando en cuenta el cargo en revisiones periódicas que no excedan los 3 años.

“Esta condición tiene a los docentes hundidos en una profunda crisis económica, producto de la subida de los precios de la canasta básica. En virtud que ya se van a cumplir seis años que los docentes no reciben el incremento en sus salarios”, expresó.

“Nuestro programa de salud se está muriendo, hay un desabastecimiento de medicamentos, carencia de consultas especializadas, procedimientos médicos retrasados. Y los docentes están obligados a comprar medicamentos, a pagar consultas especializadas de forma privada, comprando procedimientos médicos por carencia del programa de Bienestar Magisterial”, denunció Rodríguez.

Asimismo, aludió que se han desintegrado, por parte del Ministerio de Educación, los organismos de administración de la Carrera Docente como Juntas y Tribunales de la Carrera Docente, lo que ha generado que muchos docentes con procesos administrativos no les han brindado “propia y cumplida justicia”, porque estos organismos han sido desintegrados.

“Esto se traduce en violaciones al debido proceso y su derecho elemental al trabajo. La transgresión a la ley de la carrera docente impide procesos transparentes de nombramiento de docentes y muchos maestros se les está violando el derecho al traslado. Cabe aclarar que llevamos varios años entre los compañeros que por ley les corresponde trasladarse, que era un proceso normal cuando había un respeto mínimo a la ley de la carrera docente”, alegó.

“En el mes de marzo se hacía la publicación para que los maestros que están en los cantones con algún tipo de enfermedad pudiesen trasladarse y posterior a ello se hacían las publicaciones de las plazas para los nuevos docentes aspirantes a cubrir en esos espacios donde hoy estarían trasladados, que se han incumplido”, argumentó Rodríguez.

Pensiones de maestros sin cubrir necesidades mínimas

En cuanto a las pensiones que están recibiendo los docentes actualmente, Rodríguez agregó que no cubren las necesidades básicas que este grupo social demanda.

“La reforma de pensiones del año 2022 resultó ser una farsa para la clase trabajadora, y nos condenó a recibir pensiones de hambre de 304 dólares con 17 centavos para aquellos que solicitaron el 25% de sus ahorros y de 400 dólares en el mejor de los casos para aquellos compañeros que no habían hecho uso de ese 25%”, explicó.

“Aclaramos a la población en general el hecho que, al desaparecer la fórmula de cálculo, los que nacimos después del 15 de abril de 1962 nos condenaron a una pensión de hambre que también afecta el programa de salud del MINED, porque hemos retornado casi 13 mil profesores pensionados, muchos de ellos con enfermedades complicadas, pero con una pensión de 304 dólares con 17 centavos, le está quedando un líquido de aproximadamente 268 dólares a los maestros”, reiteró Rodríguez.

Sobre el actuar de las autoridades del MINED, Rodríguez agregó que de forma unilateral “cerró las mesas de negociación”, que fueron creadas en el marco de la lucha por la defensa del escalafón magisterial y que ha terminado imposibilitando la discusión de los problemas que sufren los docentes.

“En los últimos días hemos visto las famosas jornadas de clarificación donde se violenta en alguna medida. Recibimos llamadas de profesores y directores que violentaron el derecho a ir a consultas porque no podían faltar a la jornada de planificación. Bases Magisteriales exige al ministro de Educación reanudar las mesas de negociación a fin de buscarle solución a la problemática planteada y sufrida”, solicitó Rodríguez.

