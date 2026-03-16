Miembros de Asia y Oceanía liberarán reservas de petróleo de emergencia «inmediatamente», dice AIE

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PARÍS/Xinhua

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) dijo este domingo que será liberado de inmediato petróleo de las reservas de emergencia de sus países miembros en Asia y Oceanía para contribuir a estabilizar los mercados globales.

La agencia indicó en un comunicado, que el petróleo de sus reservas de emergencia pronto empezará a fluir a los mercados globales, y que países miembros ya presentaron planes de implementación individuales que definen la liberación. Las reservas mantenidas por los países miembros en América y Europa empezarán a ponerse a disposición a partir de fines de marzo.

La agencia dijo que el 11 de marzo, sus 32 países miembros acordaron por unanimidad liberar 400 millones de barriles de petróleo en respuesta a las disrupciones ocasionadas por el conflicto en Medio Oriente. De este total, 271,7 millones de barriles provendrán de existencias gubernamentales, 116,6 millones de barriles de existencias obligadas de la industria y 23,6 millones de barriles de otras fuentes. El 72 por ciento de lo liberado será petróleo crudo y el 28 por ciento productos petrolíferos refinados.

«La guerra en Medio Oriente está creando la mayor interrupción en el suministro en la historia del mercado mundial de petróleo», dijo la AIE, y añadió que la liberación coordinada representa la mayor acción de emergencia colectiva hasta la fecha y se convertirá en un importante amortiguador para el suministro mundial de petróleo. Sin embargo, la agencia indicó que el restablecimiento de la navegación normal a través del estrecho de Ormuz sigue siendo el factor más crítico en la estabilización de los mercados petroleros.

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