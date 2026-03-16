Canciller dice que Irán no está solicitando cese al fuego ni negociaciones

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TEHERÁN/Xinhua

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, dijo que el país no está solicitando un alto el fuego ni negociaciones con Estados Unidos, y afirmó que Teherán está preparado para defenderse «el tiempo que sea necesario» contra lo que describió como una «guerra ilegal».

En una entrevista con Face the Nation de CBS News, transmitida el domingo, Araghchi rechazó las afirmaciones de que Irán haya buscado el cese de las hostilidades.

«Nunca solicitamos un cese al fuego, y nunca hemos pedido ni siquiera entablar negociaciones. Estamos listos para defendernos el tiempo que sea necesario», dijo el ministro.

El ministro destacó que Irán continuará con sus operaciones hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «se dé cuenta de que esta es una guerra ilegal, sin posibilidad de victoria».

«No vemos ningún motivo por el que debamos conversar con los estadounidenses, debido a que estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos, y esto fue por segunda ocasión», añadió Araghchi.

En cuanto al estrecho de Ormuz, el ministro enfatizó que Irán no ha cerrado esta vía fluvial. «Corresponde a nuestro ejército decidir esto, y ya ha decidido permitir el paso a un grupo de buques pertenecientes a distintos países», destacó.

Sobre el asunto nuclear, Araghchi reiteró que Teherán nunca ha buscado poseer armas nucleares.

Además de revelar que Irán aceptó diluir su uranio enriquecido durante las conversaciones con Estados Unidos previo al ataque, el ministro dijo que tales materiales enriquecidos se encuentran actualmente «bajo los escombros», luego de los ataques contra sus instalaciones nucleares.

«Todo está bajo los escombros», dijo Araghchi y enfatizó que Irán no tiene planes de recuperar las reservas de uranio enriquecido de los sitios dañados.

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