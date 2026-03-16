FAS domina el derbi santaneco y mantiene su invicto en el Clausura

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

FAS continúa su poderío en la liga dorada salvadoreña, con invicto y en la cima de la tabla del Clausura 2026, luego de hacerse con el derbi santaneco a costa de Isidro Metapán que no pudo vencer al cuadro tigrillo en casa y cayó 3-0.

El tigre sacó las garras en el estadio Jorge “Calero” Suárez ante Isidro Metapán, y sentenció el encuentro en la primera parte con tres goles de cabeza. Dustin Coreas mandó a guardar el primero de la noche a los 13’, luego Nelson Bonilla en el área chica acertó para sellar el segundo en la red de los caleros y Edgar Medrano firmó el tercero para el triunfo de los rojos en el derbi santaneco.

En tros encuentros, el Inter FA asaltó a Alianza 2-0, y le hace la vida imposible al actual monarca del fútbol, Firpo, del segundo lugar de la tabla. A solo 12’ en el marcador, Guillermo Stradella puso el primer grito de gol para el equipo, y Julián Grueso, previo al medio tiempo (41’) puso el 2-0 que llevó al Inter en la cima de la tabla.

Los toros de Luis Ángel Firpo no pudieron ante el Municipal Limeño en calidad de visitante y cayeron 2-1. Juan Carlos Argueta fue el autor del primer tanto para el equipo de Santa Rosa de Lima a los 19’, resultado que incrementó más adelante Anyelo Rodríguez a los 27’, y aunque el equipo visitante intentó igualar el marcador con el gol de Cristian Gil a los 48’, los tres puntos quedaron en oriente.

Platense no le dió oportunidad a Águila para vencerlo en el estadio Toledo Valle y los tres puntos quedaron en Zacatecoluca, con el 2-0 de los gallos gracias al doblete del colombiano Carlos Bogotá a los 34’ y a los 59’ que le dejó con las manos vacías al equipo de San Miguel.

Una serie que no tuvo mayores emociones y finalizó sin goles en el marcador fue la de Cacahuatique y Zacatecoluca, para los cafeteros significó el quinto empate y para Zacate el tercero, aún con mucho por sumar para salir del sótano de la tabla.

El Fuerte San Francisco consiguió la primera victoria del Clausura 2026 ante Hércules in extremis, con el 2-1 que le propinó el comando azul al equipo en Santa Tecla. Hércules coreó el gol a los 50’ con el tanto de José Posada, pero el equipo visitante, no agusto, le dió la vuelta al marcador en lo final; Enrique Rivas marcó el empate al 90’+2 y a los 90’+5 Fernando Clavel selló el 2-1 para la victoria de los comandos.

Al cierre de la décima segunda fecha del Clausura, FAS se propone como candidato estelar para el título, con 30 unidades en la tabla, le sigue el Inter y Firpo con 23 respectivamente. Por debajo Firpo, Alianza, Limeño, Águila, Metapán, Cacahuatique, Platense, Fuerte, Hércules y Zacatecoluca en la última posición.

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