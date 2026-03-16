Barcelona golea y se vuelve a alejar en la cima del fútbol español

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Barcelona/Prensa Latina

El FC Barcelona, anfitrión en el Spotify Camp Nou, goleó este domingo 5-2 al Sevilla y volvió a tomar distancia en la cima de la Liga Española de fútbol.

Los azulgranas, que vieron la víspera cómo sus archirrivales del Real Madrid se les acercaban en la tabla de posiciones, tomaron desquite de la derrota sufrida ante su víctima de esta jornada en la primera vuelta y llegaron a 70 unidades, cuatro más que los merengues.

Dos penales bien ejecutados por Raphinha en los primeros 20 minutos de juego dieron ventaja a los dirigidos por Hansi Flick, quienes no volvieron a perderla en el resto del choque.

Los vigentes campeones de Liga y de la Supercopa de España ampliaron la diferencia en la primera mitad con un golazo de Dani Olmo, antes de que el Sevilla, que llegaba inmerso en una buena racha, descontara por intermedio de Joaquín “Oso” Martínez.

Apenas cinco minutos después del regreso al campo, Raphinha golpeó de zurda para burlar al portero y completar su triplete de la jornada, y más tarde João Cancelo continuó la fiesta culé con otro disparo de zurda que envió el balón al fondo de la red.

Para maquillar el marcador los nervionenses marcaron su segundo tanto gracias a Djibril Sow en el tiempo de descuento.

Este domingo el Mallorca batió 2-1 al Espanyol, y para más tarde están pactados los duelos Real Betis–Celta de Vigo y Real Sociedad–Osasuna.

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