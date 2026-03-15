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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en el cuartel general militar Kirya, en Tel Aviv, Israel, el 1 de marzo de 2026. (Xinhua/GPO)

CGRI de Irán promete matar a Netanyahu

Redacción Nacionales 15 marzo, 2026 Mundo, Portada Comentarios desactivados en CGRI de Irán promete matar a Netanyahu 123 Vistas

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TEHERÁN/Xinhua

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán prometió hoy domingo perseguir y matar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras continúan los enfrentamientos armados con Israel y Estados Unidos.

«Si este criminal asesino de niños sigue vivo, lo perseguiremos y lo mataremos», declaró el CGRI a través de su medio oficial, Sepah News.

El conflicto en curso comenzó el 28 de febrero con los ataques estadounidenses e israelíes que mataron al ayatolá Ali Jamenei, ahora exlíder supremo de Irán, lo que provocó represalias de la república islámica.
Las autoridades iraníes han detenido al menos a 20 personas en el noroeste del país bajo sospecha de colaborar con Israel, informó hoy la agencia de noticias Fars.

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