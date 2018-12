Martínez propone que empresa privada se encargue de la elusión y evasión

Joaquín Salazar

¿Cómo pienso contrarrestar la evasión y la elusión fiscal? Es a partir de una licitación pública, contratar empresas especializadas que se dedican al combate de la evasión y la elusión”, explicó Hugo Martínez, candidato a la Presidencia por el FMLN, quien propone recuperar el 99 % de los impuestos que evaden algunas grandes empresas en el país.

El anuncio fue dado a conocer en su tradicional Facebook Live, desde donde invitó a la ciudadanía a confiar nuevamente en el partido de izquierda.

Martínez explicó que así como en lo privado hay empresas que se dedican a recuperar la mora de personas que no pagan a tiempo sus cuotas de sus créditos, así también hay entidades internacionales que hacen el mismo trabajo.

“Conozco experiencias exitosas en varios países. Hay empresas que se dedican a esto, yo prefiero que del 40 % que se pierde por la evasión y la elusión, dedicar un 1 % a contratar una empresa según reglas internacionales y una licitación, que seguir perdiendo ese 40 %. Eso significa que de 100 millones de dólares que podríamos recaudar en este momento se pierden 40 millones, si nosotros contratamos a una empresa con una licitación pública internacional, aunque dedicamos un millón ya recuperamos los otros 38 millones de dólares”, explicó.

Para el único candidato de izquierda, este es el camino que hay que seguir, ya que hay experiencias muy específicas. Hay países que han recuperado hasta el 90 % o el 95 % de impuestos con estos programas de combate a la evasión y la elusión.

En cuanto al tema de las pensiones, Hugo Martínez reiteró que debe de hacerse un aumento a las pensiones para que las personas aptas para su jubilación sientan un incentivo de jubilarse. Actualmente hay un promedio de $107 para los pensionados y eso es para personas que ganan más de $500 y al quedarse solo con la pensión saldría peor, explicó Hugo, “por lo que el primer paso sería aumentar las pensiones”.

Asimismo, propuso que se imponga un sistema de pensiones publico, que compita a la par del privado, para que la ciudadanía tenga la oportunidad de decidir si pasarse a un sistema público o a un sistema privado. “Son dos cosas: dar una pensión digna para que los jubilados puedan retirarse y luego crear el sistema público de pensiones para que todos tengamos la libertad de elegir entre un sistema privado o un sistema público, lo que generaría plazas públicas, con las plazas que se vayan generando a partir de que las personas se vayan retirando con una pensión digna iremos contratando a profesionales jóvenes en las diferentes áreas que requiera el Gobierno”, sostuvo.

Martínez también informó que se creará un sistema bancario para salvadoreños en el exterior, lo que permita que los salvadoreños que residen fuera de las fronteras del país puedan contar con un sistema de pensiones de su país y un sistema bancario para apoyar a sus familias que permanecen aquí.

De igual manera, el candidato a la presidencia por el FMLN reiteró su compromiso por continuar con los programas sociales ya existentes, desde los gobiernos de izquierda. Martínez enfatizó que los programas se verán reforzados para que la población salvadoreña se pueda beneficiar plenamente de estos.

“Van a desarrollarse como el programa del paquete escolar, no solo los vamos a reforzar, sino que también vamos a garantizar que se entregue un uniforme deportivo para los niños y las niñas como parte de estos programas sociales”, dijo.

Finalmente, Hugo Martínez invitó a los salvadoreños a dar un voto de confianza para su persona y sus propuestas, ya que es el único candidato que ha presentado un plan de gobierno. “No podemos tomar el riesgo de volver al pasado, no podemos tomar el riesgo para hacer esos giros de timón, entregarle el timón a los que estuvieron por 15 años gobernando el país y que ya demostraron cómo lo gobernaban, pero también no podemos entregarle el timón a un partido que estuvo gobernando durante 5 años con el presidente Elías Antonio Saca al frente y con todas las cosas que se hicieron desde una mentalidad totalmente de derecha. Que desmontó varios de los avances que nuestro país podría haber tenido, como por ejemplo en la agricultura, programas sociales. Entonces, yo sé que hay en algunos casos, incluso, mucha ansiedad, mucha molestia. Yo siempre he dicho y siempre he reconocido que debemos ser autocríticos que hay cosas que se debieron hacer y que no se han hecho”, dijo.

“Hago un llamado respetuoso a los otros partidos que si le queremos hablar con la verdad a la gente presenten sus planes de gobierno, no se puede estar lanzando propuestas en aislado, no se puede estar haciendo un planteamiento de gobierno como si fuera una lista de propósitos de año nuevo o de una lista de propósitos de una infraestructura. Con esta reflexión me gustaría que en el próximo año nos unamos como salvadoreños y salvadoreñas, que pensemos en la solidez de las propuestas, que pensemos en la responsabilidad de quienes estamos realizando las propuestas y que nos unamos. Que nos unamos para sacar adelante el país, que nos unamos en este caso alrededor de un planteamiento que tiene Hugo Martínez”, agregó.