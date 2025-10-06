MARN prevé para octubre lluvias tipo temporal

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, indicó que el mes de octubre se prevé un evento ciclónico y lluvias de tipo temporal, sin embargo, a finales del mes podrían ocurrir los primeros vientos nortes.

El funcionario explicó que desde este lunes y en las siguientes horas las lluvias podrían ser desde la mañana, las cuales estarían acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento; además, existe riesgo de deslizamientos, caídas de árboles, inundaciones, crecidas súbitas, desbordamientos.

Para la madrugada del lunes se pronosticaban lluvias en la costa, zona oriental y paracentral, mientras que, en la mañana no se esperan lluvias, sin embargo, podrían formarse cerca del mediodía en sectores de la franja volcánica. En la tarde, continuará lloviendo en todo el país, principalmente en la franja volcánica, zona costera. En la noche, las lluvias se mantienen en la zona costera y alrededores de la cordillera volcánica.

“Ya terminamos el mes más lluvioso, estamos en la recta final de la época, pero eso no significa que debamos de bajar la guardia, estamos teniendo el paso de ondas tropicales, otros sistemas atmosféricos y las nubes que se acercan desde el Pacífico. El acumulado de la última semana registra que en la zona norte, es donde se ha tenido bastante lluvia”, detalló López.

El minsitro Sostuvo que hasta la fecha se tienen 1761 milímetros de lluvia, es decir, el 92.8% de la lluvia promedio anual. Este 2025, el mes de junio fue el más lluvioso, se reportaron varios fenómenos que dejaron 487 milímetros de lluvia, mientras tanto, en septiembre fueron 371, por lo que se rompe la estadística de que septiembre es el más lluvioso del año.

“El acumulado del mes, en Citalá se han registrado 713 milímetros, aproximadamente el 35 % de lluvia anual en un solo lugar.

El mapa de amenaza por deslizamientos muestra una probabilidad alta en la zona norte y otros sectores, donde se registran mayores acumulados de humedad”, agregó.

Según el funcionario, actualmente, hay una condición neutral y a final de año, todo indica que se irá viendo el fenómeno de La Niña, por lo cual la época lluviosa del próximo año podría mucho más intensa que la de este 2025.

A la vez, pidió a la población acatar las disposiciones de las autoridades, pues el país está en alerta amarilla debido al incremento de las lluvias.

Protección Civil recomendó a la población desplazarse con precaución por el territorio, evitar cruzar ríos, quebradas o cualquier corriente de agua que se genere durante las lluvias o tormentas y posterior a ellas, debido a la probabilidad de arrastre.

Durante las tormentas eléctricas es mejor mantenerse en resguardo, para evitar ser alcanzado por un rayo, estar atentos a la información oficial, emitida por las autoridades, y atender las indicaciones; incluyendo los llamados de evacuación preventiva.

